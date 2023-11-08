CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı yeniden İsmail Barbaros oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi 26’ncı Olağan Kongresi’nde İsmail Barbaros, yeniden CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevine getirildi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi 26’ncı Olağan Kongresi, Lefkoşa İlçe binasında yapıldı. CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, Örgütlenme Sekreteri Ürün Solyalı, Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit’in konuşma yaptığı kongreye, bazı Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve gençler katıldı.

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanlığına yeniden İsmail Barbaros seçilirken, Yönetim Kurulu’nda Sonay Demirpençe, Berkan Bengihan, Mehmet Hoca, Berke Sarcan, Ronahi Bulğan ve Salih Hafız yer aldı.

-Barbaros: “Bu ülkede bir gelecek görmek istiyoruz”

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Barbaros, kongrede yaptığı konuşmada, önceki dönemde yönetimde yer alarak emek verenlere teşekkür etti ve güzel bir dönem geçirdiklerini söyledi. Çok fazla tecrübe edindikleri bir dönem geçirdiklerinin altını çizen Barbaros, “Sivil toplumda, partide çok şey öğrendik. Seçimlerde verdiğimiz emek bize birçok şey kattı. Çok genç, dinamik arkadaşlarımız bizimle birlikte olacak” dedi.

Diğer ilçelerden gelen arkadaşlarının da kendilerini motive ettiğini söyleyen Barbaros, “Karşımızdaki zihniyet, bizleri umutsuzluğa itmek için ellerinden gelen her şey yapıyor. Nüfus politikası yok. 10 hapishane daha yapsak hepsini dolduracağız. Bu, bizi kendi ülkemizden kopmaya itiyor” diye konuştu.

Kamu kaynaklarının da hoyratça kullanıldığını söyleyen Barbaros, stabil para birimine endeksli muhasebe sisteminin önemine dikkat çekti ve “Bu sistemin karşısındayız. Bu ülkede bir gelecek görmek istiyoruz. Bu yola da gelecek görebilmek için çıktık” ifadelerini kullandı.

-Mevlit: “Eylemliliğimizi artıracağımız bir dönem olacak”

CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit ise, ülkenin içinde bulunduğu durumun iyi olmadığını ifade ederek, “Gerek ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin yaratmış olduğu kaos, gerekse yanı başımızda yaşanan çatışmalarda ölen insanlar, bizleri bir yandan üzüyor ama diğer yandan da mücadele azmimizi besliyor” dedi.

Gazze’deki çatışmalarda başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybeden herkes için üzüntülerini de dile getiren Mevlit, barışın önemine vurgu yaptı.

CTP’nin geçen haftalarda yaptığı eylemin önemine de işaret eden Mevlit, eylemlerin büyüyerek devam etmesi için çalışacaklarını, örgütlenmeye de devam edeceklerini belirtti. Mevlit, “Hep birlikte eylemliliğimizi artıracağımız bir dönem olacak. Ülkeyi yönettiğini iddia edenler oturdukları koltuklardan gidene kadar da mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı. Ülkede yaşanan sorunları çözecek partinin CTP olduğunu söyleyen Mevlit, “Bizi Sarayönü’ne sıkıştırmak isteyen zihniyete karşı Kıbrıslı Türk gençleri dünyayla buluşturacak olan CTP’dir” dedi. Mevlit, önceki dönem görev alanlara teşekkür etti ve yeni dönemde görev alanlara da başarılar diledi.

-Barçın: “Bu yolu birlikte yürüyeceğiz”

CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın ise konuşmasında, gençlik örgütlenmelerinin içinde olduğu zaman duygusallaştığın belirterek, kendi dönemlerindeki gençlik örgütlenmelerinden anılarını paylaştı.

“Gençliğin CTP’deki farkı, kol değil, örgüt olmasıdır. Kendi karar mekanizması olan bir yapıdır… Gençliğin kendi öz örgütlenmesinin dimdik ayakta olması, gelecek açısından büyük umuttur” diyen Barçın, gençlerin politika üretecek bir noktada olmasının önemine işaret etti.

Maaşların gününde ödenmemesi durumunda yaşanabilecek durumlardan söz eden Barçın, “Burslar günü ve zamanında ödenmediğinde de aynı sesin çıkarılması lazım. Bunları yapacak güç ve inanç da burada vardır” dedi. “Birçok arkadaşımız doktora yapıyor, bursu kesilmesin diye sigortası yatmıyor. Bunlar ciddi sorunlar. Sesimizi Meclis’te de sokakta da çoğaltarak çözeceğimiz sorunlardır. Bu kalabalığı görünce umutlandım. Birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Gençlerin sorunlarını görünür hale getirelim” diye konuşan Barçın, görev alan herkese başarılar diledi.

-Solyalı: “Biz bu ülkeyi birlikte güzelleştireceğiz”

Kongrede bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan CTP Örgütlenme Sekreteri Ürün Solyalı ise, memleketin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekti ve görevi devralacak gençleri zor bir dönemin beklediğini vurguladı.

Solyalı, tarihte Kıbrıslı Türklerin, özellikle de gençlerin hiç bu kadar yoğun saldırı altında hissetmediğini, ülkede hem ekonomik hem de demokratik yoksullaşma yaşandığını anlatarak, bu durumun gençleri yok kılma politikasına yol açtığını söyledi.

Kıbrıslı Türklerin bir taraftan protokol sistemiyle saldırı altına alındığını, diğer taraftan da kendi öz varlıklarının özelleştirildiğini ifade ederek bunun kabul edilebilir olmadığını söyleyen Solyalı, tüm yaşananların mücadeleyi yeni bir alana taşıdığını kaydetti. Gençlerin göç sorununa da değinen Solyalı, “Biz bu ülkeyi birlikte güzelleştireceğiz. Kıbrıs’ta federal çözümün kapısını çalacağız” ifadelerini kullandı.