CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin “Federasyon Sohbetleri” etkinliği yapıldı

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27/11/2024

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CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin “Federasyon Sohbetleri” etkinliği yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi tarafından düzenlenen “Federasyon Sohbetleri” etkinliği, dün Naci Talat Vakfı’nda yapıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuşmacı olduğu etkinlikte, katılımcıların Kıbrıs sorununun çözümünde federasyon modeline dair bilgiler edinme ve süreçle ilgili sorularını yöneltme fırsatı bulduğu belirtildi.

CTP Gençlik Örgütü'nün, Kıbrıs’ta çözüm konusundaki farkındalığı artırmaya yönelik etkinliklerinin devam edeceği de kaydedildi.

27/11/2024 14:21
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