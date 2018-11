CTP Gençlik Örgütü yeni başkanını seçti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Gazimağusa İlçesi, dün akşam 20. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, kongrede ilçe yönetim kurulu belirlenirken, tek aday olan Uygar Küçüksu yeniden başkanlığa getirildi.



CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, kongrede yaptığı konuşmada, ülke ve halk ekonomik açıdan zor bir dönemden geçerken, Kıbrıs sorununda nispeten hareketli günler yaşandığını, her iki sorunla ilgili olarak da CTP’ye çok iş düştüğünü, partinin, başta Gençlik Örgütü olmak üzere tüm örgütleriyle dinamik bir biçimde süreçlere müdahil olması gerektiğini söyledi.



Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi neticesinde yaşanan sıkıntıların aslında yapısal meselelerle doğrudan ilgili olduğunu, ithalata bu denli bağımlı olmanın sorunları büyüttüğünü belirten Erhürman, Kıbrıs sorununun çözülmesinden önce de sonra da Kıbrıs Türk halkının sağlam bir ekonomiye, daha fazla çalışmaya ve daha fazla üretmeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.



İstihdam olanaklarının yetersizliği ve var olan istihdam alanlarında da yabancı işçilerin çalışması gibi konularda mutlaka çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Yaptığımız çalışmalar bir yandan yeni istihdam alanları yaratırken, diğer yandan da var olan istihdam olanaklarının yurttaşlarımız tarafından daha fazla kullanılmasını sağlamaya yöneliktir” dedi.



Derinya ve Aplıç kapılarının geçişlere açılmasına da değinen Erhürman, bu kapıların açılmasının hem iki halk arasında güven ve işbirliğinin sağlanmasına hizmet edeceğini, hem de iki halkın ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracağını kaydetti.



Erhürman, “Gerginliklerin iki tarafa da kaybettirdiğini, işbirliklerinin ise iki tarafa da kazandırdığını kanıtlayan bu gibi örneklerin çoğalması, Kıbrıs sorununun çözülmesinin gerekliliğinin ve yararının, bu sorunun çözülmediği her gün aslında iki halkın da kaybettiğinin daha rahat kavranmasına katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.



DEDELER: “SAHAYA İNMEMİZ GEREKİYOR”



Gençlik Örgütü Başkanı Bertu Dedeler ise, konuşmasına Aplıç ve Derinya sınır kapılarının açılmasını selamlayarak başladı.



Geçen hafta Avrupa Parlamentosu’nda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Dedeler, gençliğin örgütlenmesinin önemine değindi. Mücadeleyi artırarak yollarına devam etmeleri ve sahaya inilmesi gerektiği üzerinde duran Dedeler, gençlerin ekonomik sıkıntılarına da dikkat çekti.



KAYALP: “SİYASET AL-VER İLİŞKİSİ DEĞİLDİR”



CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ise, gençlik örgütüne çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



Kayalp, 3 yıldır üzerinde çalışılan Derinya ve Aplıç kapılarının açılması nedeniyle duygulu ve gururlu olduklarını ifade etti.



Kayalp, kalbi ve beyni ile CTP’yi destekleyen gençlerin varlığını önemsediklerini kaydederek, siyasetin al-ver ilişkisi olmadığını, ideoloji ve gönül bağı meselesi olduğunu vurguladı.



KÜÇÜKSU: “SARI KARINCALAR GİBİ…”



Gençlik Örgütü Gazimağusa İlçe Başkanlığına yeniden getirilen Uygar Küçüksu ise yaptığı konuşmada, gençlik örgütünün ülkedeki en aktif örgüt olduğunu, toplumsal etkinliklerde yer aldığını, insan ve hayvan hakları için çalıştığını belirtti.



CTP’nin dayanışma ruhunun sekteye uğratılmasına gençler olarak izin vermeyeceklerini ifade eden Küçüksu, gençlerin dinamizmi ve farklı perspektiflerden meselelere bakma kabiliyetleri nedeniyle siyasi mücadelede çok önemli yeri olduğunu belirtti. Yeniden sarı karıncalar gibi sokakta olacaklarını vurgulayan Küçüksu, yaşamın içinde olacaklarını, özgürlükçü, demokratik bir düzen için çalışacaklarını kaydetti.



YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ



Uygar Küçüksu’nun başkan seçildiği yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:



Burcu Arıkel, Hüseyin Sencar, Erol Adem, Tuğçe Erdönmez, Mehmet Özadalı, Hasan Can Sermet.