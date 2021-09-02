CTP Gençlik Örgütü’nde görev dağılımı yapıldı

CTP Gençlik Örgütü, yönetim kurulunu belirledi.

ads ads ads
02/09/2021

ads
ads
ads
CTP Gençlik Örgütü’nde görev dağılımı yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, geçtiğimiz günlerde yapılan Gençlik Meclisi toplantısında Merkez Yönetim Kurulu’nu belirledi.

18. Olağan Kurultay’ın ardından ilk kez toplanan Gençlik Meclisi, Genel Sekreter ve Merkez Yönetim Kurulu’na girecek olan isimleri belirledi.

Genel Sekreterlik görevine Halil Uskuri’nin getirildiği toplantıda MYK'ya katılanlar şu isimlerden oluştu:

Örgütlenme ve Sivil Toplum Sekreteri - Hüseyin Alnar ve Direnç Berksel Mali Sekreter - Reşit Çakıcısoy

Dış İlişkiler Sekreteri - Suzan Kısaoğlu ve Açelya Tekeli

Yerel Yönetimler Sekreteri - Tufan Vudalı ve Arif Soykök

Eğitim Sekreteri - Kaan Samiöz

Basın, Yayın, Propaganda Sekreteri - Çağın Nevruz Özsoy

02/09/2021 11:51
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: CTP, Gençlik Örgütü, görev dağılımı, haberkıbrıs, yönetim kurulu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.