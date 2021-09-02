CTP Gençlik Örgütü’nde görev dağılımı yapıldı
CTP Gençlik Örgütü, yönetim kurulunu belirledi.
02/09/2021
Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, geçtiğimiz günlerde yapılan Gençlik Meclisi toplantısında Merkez Yönetim Kurulu’nu belirledi.
18. Olağan Kurultay’ın ardından ilk kez toplanan Gençlik Meclisi, Genel Sekreter ve Merkez Yönetim Kurulu’na girecek olan isimleri belirledi.
Genel Sekreterlik görevine Halil Uskuri’nin getirildiği toplantıda MYK'ya katılanlar şu isimlerden oluştu:
Örgütlenme ve Sivil Toplum Sekreteri - Hüseyin Alnar ve Direnç Berksel Mali Sekreter - Reşit Çakıcısoy
Dış İlişkiler Sekreteri - Suzan Kısaoğlu ve Açelya Tekeli
Yerel Yönetimler Sekreteri - Tufan Vudalı ve Arif Soykök
Eğitim Sekreteri - Kaan Samiöz
Basın, Yayın, Propaganda Sekreteri - Çağın Nevruz Özsoy