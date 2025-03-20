CTP Gençlik Örgütü'nden açıklama: ''Herkes için demokrasi, adalet, eşitlik''

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göz altına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı, "Herkes için demokrasi, adalet, eşitlik" dedi.

Yazılı bir açıklama yapan CTP Gençlik Örgütü, "dün yaşanan antidemokratik uygulamalara karşı direnen her bir ilerici, laik ve yurtsever gencin haklı mücadelesini destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Açıklama şöyle:

Dün Türkiye’de, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100’den fazla kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan ve İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde tırmanan olayları büyük bir endişe ve kaygıyla takip ediyoruz.Yaşananlar, hak, hukuk ve adalet ilkelerini açıkça hiçe saymakla kalmayıp, Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak kazınacaktır.Unutulmamalıdır ki demokrasi, eşitlik ve adalet herkes için vazgeçilmezdir.Bu doğrultuda, dün yaşanan antidemokratik uygulamalara karşı direnen her bir ilerici, laik ve yurtsever gencin haklı mücadelesini destekliyoruz.