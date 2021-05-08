CTP Genel Başkanı Erhürman ABD Lefkoşa Büyükelçisi ile Görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Amerika Birleşik Devletleri’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber’le görüştü.

CTP’den verilen bilgiye göre, ABD Büyükelçiliğinin Kuzey’deki ofisinde yer alan görüşmede, Cenevre’de gerçekleştirilen gayrı resmi 5 + BM toplantısında ortaya çıkan durum ve bundan sonraki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmeye, CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros da katıldı.

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08/05/2021 14:05