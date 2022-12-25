CTP Genel Başkanı Erhürman oyunu kullandı

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için Gönyeli Yenikent’te Suat Günsel İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Erhürman, saat 11.00’de 78 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra basına açıklama yaptı.

Yerel yönetim seçimleriyle ilgili süreci tamamladıklarını, oylarını da kullandıklarını söyleyen Erhürman, bu saatten sonra Kıbrıs Türk halkının iradesinin sandıkta tecelli etmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Oylarını kullanırken cep telefonlarının kendilerinden istenmiş olmasından mutlu olduğunu belirten Erhürman, “Çünkü biliyorsunuz, son dönemde dedikoduların birleştiği temel nokta ancak bu yöntemle önlenebilir. O yüzden Yüksek seçim kuruluna ve polislerimize gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim” dedi ve hassasiyetin her yerde gösterilmesini umduğunu kaydetti.

Seçilecek kişilerin halkın bire bir yüz yüze hizmet alacağı yerleri yöneteceğini dile getiren Erhürman, Kıbrıs Türk halkının iradesinin sandıklardan çıkmasının en büyük arzuları olduğunu belirtti ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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25/12/2022 13:10