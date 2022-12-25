CTP Genel Başkanı Erhürman seçim sonuçlarını değerlendirdi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP olarak 7 belediyede seçimi kazandıklarını, ancak kaybettikleri yerlerden ötürü buruk bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Erhürman, resmi olmayan kesin sonuçlara göre, CTP olarak 7 belediyede seçimi kazandıklarını, 6 ilçeden 3’ünü de CTP’li belediye başkanlarının yöneteceğini ifade ederek, CTP olarak seçimlerde, hükümeti oluşturan 3’lü ittifaka karşı mücadele verdiklerini kaydetti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yaptı.

UBP’nin 6, DP’nin 1, TDP’nin 1, bağımsızların da 3 belediyede kazandığını ifade eden Erhürman, kaybettikleri Gönyeli, Dipkarpaz, Yeniboğaziçi, Geçitkale’den ötürü buruk bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Kaybeden CTP’li belediye başkanlarının, bölgelerinde iyi hizmet verdiğini ama kaybettiklerini, seçimi kazanamadıkları bölgeler ile bağımsızların ciddi performans gösterdiğini ifade eden Erhürman, en fazla belediye başkanı sayısına ulaştıklarını, ancak Meclis üyesi sonuçlarını alınca oy oranı ile ilgili değerlendirme yapabileceklerini kaydetti.

Parti yönetimi olarak kazanılan kaybedilen yerlerde ciddi bir çalışma sürecinden geçeceklerini, değerlendireceklerini ifade eden Erhürman, yerel yönetim seçiminde hizmetin önemli olduğunu, bunun dışında anlamlandırmaya gerek olmadığını söyledi.

Sonuçların ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Erhürman, “Kazanan tüm adayları yürekten kutlarız” dedi.

Erhürman, soru üzerine, CTP olarak tek başlarına aday gösterdiklerini ama karşılarında hükümette olan 3’lü ittifak olduğunu ifade etti, “Biz tek parti olarak mücadele verdik, herkesi tebrik ederim” dedi.

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25/12/2022 21:20