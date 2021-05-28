CTP Genel Başkanı Erhürman Türk-Sen ve Koop-Sen’i ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, uzun vadeli kalkınma planlarının iktidara gelmeleri halinde hayata geçeceğini, bu planların da nüfus ve vatandaşlık politikalarını da kapsayacak şekilde hazırlanacağını ifade etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, bu sabah beraberindeki heyetle önce Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Türk-Sen), ardından da Kooperatif Görevlileri Sendikası’nı (Koop-Sen) ziyaret etti.

Erhürman’a ziyaretlerinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da eşlik etti.

Cenevre’de geçtiğimiz ay gerçekleştirilen gayrıresmi 5 + BM toplantısından önce ve sonra yaşananlar hakkında bilgi veren Tufan Erhürman, CTP’nin uzun vadeli kalkınma planlarını da sendikalarla paylaştı.

“MÜZAKERELERİ ÇÖZÜMSÜZLÜK ÇÖZÜMDÜR NOKTASINA GETİRMEK İSTİYORLAR”

Sözlerine Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs toplantısıyla başlayan CTP lideri Tufan Erhürman, mevcut Kıbrıs Türk liderliğinin Anastasiadis’i 2017’de Crans Montana’da gerçekleştirilen zirvede siyasi eşitliği kabul etmemesinden dolayı köşeye sıkıştırmak yerine ortaya sunduğu tezlerle elini daha fazla rahatlattığını savundu.

Tatar’ın sunduğu önerilerden haberdar olmadıklarını, önerileri basından öğrendiklerini söyleyen Erhürman, bu önerilerden ilk maddenin “iki tarafın uluslararası statülerinin eşitlenmesi” olduğunu, bunun da kabul edilmeyeceğinin bile bile masaya sunulduğunu ve ‘çözümsüzlük çözümdür’ politikasının yaratıldığını iddia etti.

Kıbrıslı Türklerin 2004’teki referandumun ardından çözüm isteyen taraf olarak yüzde yüz tatmin etmese de Yeşil Hat Tüzüğü’nde, Mali Yardım Tüzüğü’nde, AKPA’da, İslam Konferansı’nda elde ettiği kazanımları kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını ileri süren Erhürman, CTP olarak buna izin vermelerinin mümkün olmadığını söyledi.

“VATANDAŞLIK VE NÜFUS AÇISINDAN ÖNGÖRÜLÜ OLMAK GEREKİYOR”

Uzun vadeli kalkınma planlarından da bahseden ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, iktidara gelmeleri halinde muhalefetteki partiler ve paydaşlarla da görüşüp bu planları hayata geçirmek istediklerini, bunun Meclis’ten nitelikli çoğunlukla geçmesi halinde de kalkınma planlarının devlet politikası haline geleceğini söyledi.

Plansızlığın ülkeye çok şey kaybettireceğini belirten Erhürman, ülke için önemli bir unsur olan vatandaşlıklarla ilgili de açıklama yaptı.

Ülkede nüfus politikasının olması gerektiğine değinen Erhürman, “Bu ülke 5 yıl içerisinde vatandaşlık açısından da, ülkedeki nüfus açısından da neyi öngörüyor? Bunu bilmemiz lazım. Öngörü olmadığı sürece kaç tane hastaneye, kaç tane okula, kaç tane doktora ihtiyacınız olacağını bilemezsiniz. 5 yıllık kalkınma planında 5 sene sonraki nüfusumuzu hem vatandaş açısından hem de ülkede bulunan insan açısından öngörmek durumundayız” dedi.

Bu habere tepkiniz:



28/05/2021 17:44