CTP Genel Başkanı Erhürman ve beraberindeki heyet, KTMMOB’yi ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, okullarda tamirat yapılması için taramalarda geç kalındığını ve koca bir yaz tatilinin heba edildiğini, bütün bunların şimdi okullar açılınca yapılmak zorunda kalınacağını söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman ve beraberindeki heyet, dün Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman’a ziyaretinde bazı milletvekilleri de eşlik etti. KTMMOB ile sık sık görüştüklerini ve istişare halinde olduklarını ifade eden Erhürman, 6 Şubat’ta Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özellikle okullarda ciddi bir tarama başlatılması gerektiğini ancak ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin bu sorunları görmezden geldiklerini ifade etti.

-“Tam gün eğitimi yüzlerine gözlerine bulaştırdılar”

CTP’nin uzun bir süreden beridir eğitimde tam güne geçilmesi gerektiğiyle ilgili söylemleri bulunduğunu anımsatan Erhürman, hükümetin bunu da yüzüne gözüne bulaştırdığını savundu.

Ülkedeki nüfus artışından dolayı trafik, sağlık ve eğitim alanlarında ciddi sorunlar ortaya çıktığına işaret eden Erhürman, bu sıkıntıların nüfus planlaması yapılmadan çözülemeyeceğini belirtti.

Ülkenin en büyük sorunu olan Kıbrıs sorununda gelinen son aşamada Kıbrıslı Türklerin yok sayıldığını dile getiren Erhürman, “BM Genel Kurulu’nda Sayın Hristodulis ve Sayın Erdoğan'ın karşılıklı atışması oluyor. Biz orada yokuz” dedi.

Türkiye’de bazı siyasilerin son dönemde “KKTC yerine artık Kıbrıs Türk Devleti demeliyiz” ifadesi kullandığını aktaran Erhürman, “Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin de bilmediğini anladığımız bir şeyler yaşanıyor” dedi. Tüm bunların artık onurlarına dokunduğunu vurgulayan Erhürman, bütün bu sebeplerden dolayı hükümete “Utan ve Git” dediklerini anımsattı.

Adanır: “Hükümetin gerek yasa, gerek tüzüklerde yürürlüğe koymaya çalıştığı fikirler bizi rahatsız ediyor”

KTMMOB'den yapılan açıklamaya göre KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır toplantıda yaptığı konuşmada, CTP heyetine Birliği ziyaret ettikleri için teşekkür ederek “Her zaman için gündemde olan gerek Birlik ve Birliğe bağlı Odaların teknik ve bilimsel konularla ilgili gündemde olan toplumsal konularla ilgili sürekli olarak fikir alışverişinde bulunuyoruz” dedi.

Tunç Adanır, “Özellikle son dönemlerde mesleki yasalarımızla, teknik daireler ile ilgili ve en önemlisi basın özgürlüğü ve bireysel özgürlüklerle ilgili son dönemde yaşadığımız hukuksal olmayan kararlarla yürürlüğe koymaya çalıştığı fikirler ve düşünceler bizi Birlik ve Odalar olarak üzmekte ve rahatsız etmektedir” şeklinde konuştu.

Adanır, özellikle bu konularla ilgili siyasi bir parti ile fikir teatisinde bulunmanın olumlu ve sevindirici olduğunu belirtti. Adanır, 2023 Ocak ayında Belediyeler Yasası düzenlenirken, CTP’nin Meclis’teki komisyonda milletvekillerinin büyük desteğini görerek yasada düzenleme yapıldığını, özellikle binaların denetimi konusunda yasadaki iyileştirme ile projelerin kontrollüğü konusunda çalışmaları tamamlayarak, uygulamaya başladıklarını anlattı.

Birlik çatısı altında müelliflerin sahada kontrollüğü ile ilgili portalı hazırlayıp geliştirdiklerini. 18 Eylül 2023 tarihinden itibaren Lefkoşa Türk Belediyesi, Mağusa Belediyesi, Lefke Belediyesi ve Gönyeli Belediyesi ile bu çalışmayı hayata geçirdiklerini kaydeden Tunç Adanır, "Bu ülkemiz için çok önemli bir adımdır. Biliyorsunuz deprem sürecinden sonra genel olarak herkes binaların sağlamlığı ve sağlıklı olmasıyla ilgili sorgulamayı çok yapmıştı. Bu yapmış olduğumuz ve yasa ile desteklediğimiz oluşum, uzun vadede hem binalarımızın güvenilir olarak yapılmasını hem inşaat sektörünün, hem de emlak sektörü olarak, güvenilir ve düzgün bir şekilde uygulamanın sağlanmasını gerçekleştirecektir. Bundan dolayı da Meclis’teki desteklerinizden dolayı tekrardan teşekkür etmek isteriz." dedi.

-“Merkezi İhale Komisyonu Tüzüğü’nde yapılan değişiklik hakkında Anayasa Mahkemesi’nde dava açtık”

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, son dönemlerde özellikle Bakanlar Kurulu kararıyla Merkezi İhale Komisyonu Tüzüğü’nde yapılan değişikliğe karşı Anayasa Mahkemesi’ne dava açtıklarını bildirdi.

KIB-TEK ve enerji konusunda da sürekli olarak ülkedeki enerji arzıyla ilgili çalıştaylar, bilgilendirmeler yaptıklarını anlatan Adanır, "Odalarımızın görüşleri sürekli olarak bu konuda gündemde olmaktadır. Bu görüşlerimize, önerilerimize ve tavsiyelerimize rağmen AKSA ile yapılan sözleşmenin uzatılması ve bunun devamında gelen süreçlerin olumsuzluğu yanında bizler ülkemizin kendi değerimiz ve stratejik olarak önemli olan KIB-TEK’in güçlü olarak yaşatılması ve bunun devamlılığı görüşündeyiz. Genel olarak bu konularla ilgili sizlerle fikir teatisinde bulmak bizleri sevindirecektir” ifadelerini kullandı.