Erhürman: Cevdet Yılmaz ile görüşmemde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin C’si geçmedi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman KP TV’de konuştu.

Soru üzerine CTP ve kendisinin diyaloğa önem verdiğini belirten Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştüklerini gizlemediklerini söyledi

Erhürman, “ Sayın Cevdet Yılmaz ile de görüşürüz CHP Genel başkanı Özgür Özel ile de konuşuruz. Güney Kıbrıs’tan siyasi partilerle de görüşürüz. BM ile de görüşürüz. Zaten az önce ara bölgeden geldik. Biz görüştüğümüz yetkililerin her söylediklerini yapmakla mükellef değiliz. Görüşmeye diyaloğa önem veririz. Sayın Özgür Özel meclis Başkanlığını sordu anlattım. Ama ne özgür özelliğe ne de Cevdet Yılmaz ile öyle bir şey konuşmadım. Sen Cevdet Yılmaz ile cumhurbaşkanlığı seçiminin “C”sini konuşmadım. Hiçbir seçimi konuşmadım. Ben burasının sorunlarını kendim konu etmem. Ben öyle Cumhurbaşkanlığı pazarlığına girmem. İspat etsinler istifa ederim” dedi