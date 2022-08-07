CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, mahkemeler önünde basın açıklaması yapacak.

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07/08/2022

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, mahkemeler önünde basın açıklaması yapacak.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) ihalesiz yakıt alımıyla ilgili mahkemeye taşıdığı Yasa Gücünde Kararname’nin iptali davası nedeniyle Genel Başkan Tufan Erhürman, mahkemeler önünde basın açıklaması yapacak.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, dava, yarın sabah 09.30’da görüşülecek.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dava sonrası saat 10.00’da Mahkemeler önünde, basın açıklaması yapacak.

Hükümetin “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Yapacağı Akaryakıt Alımlarında (Akaryakıt ve Deniz Taşımacılığı) Kamu ihale Yasası Kurallarının Uygulanmaması Hakkında Yasa Gücünde Kararnemenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname” hazırlayarak Resmi Gazete’de yayımlanması nedeniyle CTP’nin açtığı davanın yarın geri çekilmesi bekleniyor.

07/08/2022 14:33
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