CTP Genel Başkanı'ndan Kıbrıs Sorunu Konusunda Açıklama

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Bütçe Görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, seçilen Cumhurbaşkanı’na toplum lideri statüsü de verildiğini, Kıbrıs konusundaki müzakerelerin de bu sıfatla sürdürüldüğünü belirtti, Cumhurbaşkanı’na bu yetkiyi verme konusundaki yetkinin Meclis’te olmadığını hatırlattı.

Erhürman: "Bitti dediğiniz şey hala BM’nin masasında"

Erhürman, Kıbrıs konusunda “pembe gözlük, gerçekçi gözlük” açıklamalarını da eleştirerek, “40-50 yıldır federasyon görüşülüyor ve sonuç alınamadı deniyor. Peki, harita, mülkiyet, iki bölgelilik konuları sizin önerdiğiniz formülde ne olacak? Alternatif konuşulacaksa altını doldurmak lazım” dedi.

“Federasyon bitti” açıklamalarına da işaret eden Erhürman, “Bitti dediğiniz şey hala BM’nin masasındadır” şeklinde konuştu.

Erhürman: “Guterres, Berlin’de, söylediklerinin arkasında dursun"

Rum Liderin dışarda başka çözüm modellerini konuşurken BM’ye verdiği hiçbir resmi belgede federasyon tezinden dışarı çıkmadığını söyleyen Erhürman, “Guterres, Berlin’de, söylediklerinin arkasında dursun, masada bunları savunsun ki 5’li görüşmenin önü açılsın” dedi.

Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın çözüme ulaşılmayan koşullarda da Kıbrıs Türk toplumu için yapabileceği çok şey olduğunu belirterek, bu makamın tek fonksiyonunun müzakerelerle ilgili olmadığını vurguladı.

13/11/2019 15:48