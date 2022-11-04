CTP Genel Sekreteri Akansoy Cumhurbaşkanı Tatar’ı eleştirdi

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, iki toplum gençleri arasındaki barış kültürünün gelişmesini hedefleyen “Imagine” projesinin “kaldırılması yönünde girişim yaptığını” iddia ederek, eleştirdi.

Akansoy yazılı açıklamasında, “Toplumlar içerisinde cesaret gerektiren en önemli uğraş barışı kurmaya çalışmaktır. Cesaret gerektiren en önemli çaba barışı arama, barış kültürünü yerleştirme çabasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı, “toplumlar arası güveni bozacak adımlar atmakla” suçlayan Akansoy, Tatar’ın ortaya koyduğu “iki eşit egemen devlet” siyasetini de eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, altı yıldır başarıyla sürdürülen “Imagine” projesinin ortadan kaldırılması yönünde girişim yaptığını savunan Akansoy, şunları kaydetti:

“Toplum içerisinde insani ve evrensel değerlerin gelişimini öngören, ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik tutumları geliştiren böylesine önemli bir çalışmada hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin yer almasını engelleme girişimi, Tatar’ın topluma neyi reva gördüğünün de bir ispatı niteliğindedir.

Gerek Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında gerekse Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşamayı seçen farklı kültürlere sahip gençlerin barış ve iş birliği anlayışını geliştirecek, farklılık içinde birlik kültürünü yaşatacak, barış kültürünün gelişmesini sağlayacak bir projenin askıya alınması son derece anlamsız bir girişim olup Kıbrıslı Türkleri dünyadan daha da izole edecek bir girişimdir.

Öğrencilerin bir araya gelerek barış kültürünü geliştirmesi ve şiddete karşı bir duruş geliştirmesi yönünde çalışmalar yapmasının önüne geçmenin mantıklı hiçbir açıklaması olamaz. Gençlerin, bir arada yaşama kültürünü geliştirerek ayrımcılığa karşı tutum geliştirmesinden, öğretmenlerinse bu yöndeki bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik etkinlikler yapmasından rahatsızlık duyması ise hiçbir biçimde kabul edilemez. Bu tutum tam da iptal edilen bu etkinliklere en çok Tatar’ın ihtiyaç duyduğunu göstermektedir ve kendisine tavsiyemiz, askıya aldığı programlara bizatihi katılarak kendini geliştirmesidir.

Genç neslin bilgiyi eleştirel biçimde yorumlayabilmesi ve bu yönde iletişim becerilerini geliştirmesi Tatar’ı rahatsız etmesi normaldir. Ancak CTP, bu topraklarda yaşayan gençlerin ayrımcılıkla baş edebilmesi, ön yargıların nedenlerini anlayabilmesi, çoğulculuğu benimsemesi, eşitlik ve hoşgörü kültürünü geliştirmesi, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı tutum geliştirmesi konularına sonsuz destek vermektedir ve vermeye de devam edecektir.

Toplumlar içerisinde cesaret gerektiren en önemli uğraş barışı kurmaya çalışmaktır. Cesaret gerektiren en önemli çaba barışı arama, barış kültürünü yerleştirme çabasıdır. Bu çerçevede CTP nasıl ki, geçmişte tarih kitaplarından şoven unsurların ayıklanması konusunda cesaret gösterip adım atmışsa, barış kültürünün geliştirilmesi için ortaya konacak her türlü iş ve projeye sahip çıkacak ve gerekirse bu proje de dahil olmak üzere barışı kurma çabalarının uygulanmaya devam edebilmesi için sorumluluk üstlenecektir.”

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04/11/2022 10:16