CTP: Genel Sekreter’in ataması cesaretlendirici

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Crans-Montana sürecinin ardından, BM Genel Sekreteri’nin yeniden inisiyatif alarak bir temsilci atamasını, memnuniyetle karşıladığını ve cesaretlendirici bulduğunu belirtti.

Parti açıklamasında, Kıbrıs’ın ve tüm bölge ülkelerinin ortak kazanımları ön plana çıkarılmalı, bu doğrultuda tek taraflı hesaplar yapmaktan imtina etmeli ve gereken siyasi irade ortaya konulmalıdır” denildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Temmuz 2017’de ciddi bir çıkmaza maruz kalan Crans-Montana Konferansı sonrasında Liderlerin bir değerlendirme yaptığı,bu sürecin ardından, BM Genel Sekreterininin yeniden insiyatif alarak bir temsilci atamasınının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Son dönemde hidrokarbon sondaj çalışmalarına bağlı olarak Doğu Akdeniz sularında gerginliği artıran çatışma söylemleri başta olmak üzere, Kıbrıs sorunundan kaynaklanan toplumsal sorunların artttığı kaydedilen açıklamada, “Milliyetçi ve ayrılıkçı güçlerin Ada’daki bölünmüşlüğü derinleştirme girişimleri, kapsamlı siyasi çözümü ivedi kılmaktadır” denildi. Açıklamada, “Müzakereler boyunca elde edilen yakınlaşmalar asla küçümsenmemelidir. Çözümün, ilgili BM parametrelerine bağlı, iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitlik zemininde bir Federasyon olduğu unutulmamalıdır. Alternatif çözüm modeli tartışmaları gerçekçi olmadığı gibi, statüko’nun devamına hizmet etmektedir. Sayın Lute tüm taraflar nezdinde görüşmeler yaparak bir durum tesbiti yapacak ve BM Genel Sekreterine rapor edecektir. Bu raporu değerlendirecek olan Genel Sekreter de sürecin geleceğiyle ilgili karar verecektir.Cumhuriyetçi Türk Partisi bu tarihsel dönemde de, sorumluluk almayı her zaman olduğu gibi en üst düzeyde tutacaktır” ifadelerine yer verildi.

BRT/