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CTP, Girne Açık Pazarı ve Girne Belediyesi’ni ziyaret etti

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19/01/2022

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CTP, Girne Açık Pazarı ve Girne Belediyesi’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları, bu sabah Girne Açık Pazarı ve Girne Belediyesi’ni ziyaret etti. Heyette, Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi ve CTP’nin Lapta Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı Emre Efendi de yer aldı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP heyeti ziyaretlerinde, 23 Ocak’tan sonra uygulayacakları ekonomik programları halka aktardı.

Açıklamaya göre, Girne esnafı pandemi ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle son zamanlarda zor günler geçirdiğini belirtirken, Girneli yurttaşlar da elektrik kesintileri ve ekonomik krizden şikayet etti.

19/01/2022 19:22
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TAGS: CTP, Girne Açık Pazarı ve Girne Belediyesi’ni ziyaret etti
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