CTP Girne Belediye Başkan Adayı Şenkul, eski başkanları ve yöneticileriyle buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan Adayı Murat Şenkul, CTP'nin Girne'deki eski başkanları ve yöneticileriyle buluşmasında, değişimin Girne için bir zorunluluk olduğunu kaydederek, kente sahip çıkacaklarını söyledi.

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02/09/2022
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CTP Girne Belediye Başkan Adayı Şenkul, eski başkanları ve yöneticileriyle buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan Adayı Murat Şenkul, CTP'nin Girne'deki eski başkanları ve yöneticileriyle buluşmasında, değişimin Girne için bir zorunluluk olduğunu kaydederek, kente sahip çıkacaklarını söyledi.

CTP’ den yapılan açıklamaya göre, CTP Girne Belediye Başkan Adayı Murat Şenkul, CTP'nin Girne'deki eski başkanları ve yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmeye İkinci Cumhurbaşkanı ve CTP eski Genel Başkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve Eski Başbakan Ömer Kalyoncu, bölge milletvekilleri, partinin yöneticileri katıldı.

CTP Girne Belediye Başkan Adayı Murat Şenkul görüşmede, Girne’ye sahip çıkacaklarını vurgulayarak, Girne için değişimin zorunluluk olduğunu ifade etti. Şenkul, “Girne kaybedilmiş bir savaş değildir. Biz varız, sahip çıkacağız” dedi.

02/09/2022 14:41
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TAGS: CTP, girne, aday,
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