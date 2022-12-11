CTP Girne Belediye Başkan adayı Şenkul yarın Girnelilerle bir araya geliyor

CTP'nin Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul yarın akşam Colony Hotel'de Girnelilerle bir araya geliyor.

CTP Basın Bürosu'nun haberi şöyle:

Girne’ye kendi için değil, kenti için çalışacak bir başkan geliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul 12 Aralık Pazartesi 19:00’da Girne Colony Otel’de Girne halkıyla biraraya gelecek. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da katılacağı aday tanıtım gecesine, Girne halkının büyük ilgi göstermesi bekleniyor. CTP Girne Belediyesi Meclis üyesi adaylarının da hazır bulunacağı gecede Murat Şenkul, projelerini ve hedeflerini Girnelilerle paylaşacak.

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11/12/2022 17:19