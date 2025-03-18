CTP Girne İlçe Başkanlığı: “Al-Bel Yatırım Ltd’nin kamuoyundan gizlenen tüm sosyal sigorta borçları şeffaf bir şekilde açıklanmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçe Başkanlığı, Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi iştiraki olan Al-Bel Yatırım Ltd. ile ilgili yaptıkları açıklamaya karşılık şirketin müdürleri tarafından yapılan açıklamada kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin yer aldığını savundu.

CTP Girne İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şirketin resmi daireler nezdinde üç farklı iş yeri kaydı bulunduğunu ancak yapılan açıklamada, yalnızca bu kayıtlardan bir tanesiyle ilgili bir belge paylaşıldığı, diğer iki iş yeri kaydının bilinçli bir şekilde gizlendiği belirtildi.

“Bu durum, şirketin toplam sigorta prim borcunu olduğundan daha düşük göstermeye yönelik açık bir çabadır.” denilen açıklamada, bazı sorular yöneltildi.

“Diğer iş yeri kayıtları adına Sosyal Sigortalar Dairesi’ne olan borç miktarı nedir? Toplam prim borcu ve gecikme zammı ne kadardır? Neden sadece tek bir iş yeri kaydı ile ilgili belge paylaşılmıştır? Diğer iş yeri kayıtlarına ilişkin borç bilgileri neden kamuoyundan gizlenmektedir?”soruları yöneltilen açıklamada, belediyeye ait bir şirketin mali durumu ve kamu kaynaklarının yönetiminin halktan saklanamayacağına değinildi.

Şirketin üç farklı iş yeri kaydına ait tüm sosyal sigorta borçları ve gecikme zamlarının eksiksiz ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“LAÇ Belediye Meclisi’nin bu akşam yapılacak toplantısında, CTP’li Belediye Meclis Üyeleri, Al-Bel Yatırım Ltd.’nin tüm iş yerlerine ait sigorta prim borçlarının ve gecikme zamlarının ayrıntılı şekilde belediye meclisine sunulmasını talep edecektir. Daha önce de defalarca talep edilen bu bilgilerin, bu kez eksiksiz olarak meclis üyeleriyle paylaşılmasını bekliyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçesi olarak, halkın parasının ve belediye iştiraklerinin şeffaf, hesap verebilir ve adil bir şekilde yönetilmesini savunuyoruz. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.”