CTP Girne İlçesi 35. Olağan Kongresi gerçekleştirildi...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, 35’inci Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi ve başkanlık görevine yeniden Girne Milletvekili Ongun Talat seçildi.

CTP’den verilen bilgiye göre, divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre; konuşmalar, faaliyet ve mali raporların okunmasıyla devam etti, ardından organların tanıtımına geçildi ve kongre tamamlandı

Kongrede Genel Başkan Tufan Erhürman, eski CTP Genel Başkanı ve 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat konuşma yaptı.

Dome Hotel’de yer alan kongreye, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri, Girne ilçesine bağlı belediyelerin CTP’li başkanları ile CTP’liler katıldı.

CTP Girne İlçe Yönetim Kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

“Akın Ataker, Ayşe Kaya, Burak Güler, Deniz Kim, Deniz Tuğberk, Haşim Yücel, İsmail Karadayı, Mukaddes Sevem, Mustafa İlgen, Zeka Fındık. İlçe Disiplin Kurulu Üyeleri: Ahmet Tataroğlu, Doğa Bağlarbaşı, Hülya Devaşan, Mahmut Sezinler.”

- Erhürman: “Bu ülke, bu halk güzel günler görecek"

Kongrede konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin içinde bulunduğu duruma işaret etti. Ülke tarihinde kısa bir süre önce “berbat bir parantez” açıldığını belirten Erhürman, “O parantezi artık kapatmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Şu anda kendine hükümet demeye devam eden bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Erhürman, mecliste yaşatılanları herkesin gördüğünü belirtti.

“Bunların yarısı CTP koalisyonlarında yaşansa, 10 defa hükümet düşerdi.” diyen Erhürman, söz konusu hükümetin bittiğini ifade etti.

“Bittiğini ilan edecek iradeye dahi sahip değiller. Biz her an erken seçim olacakmış gibi hazır olmak zorundayız” diye konuşan Erhürman, erken genel seçimin kapıda olduğunu belirtti.

Erhürman, “Bu ülke, bu halk ve çocuklarımız için CTP iktidara gelmeye yazgılıdır. Başka çaresi yoktur” ifadelerine yer verdi.

“Bu bizim bir yükümlülüğümüz, bir mecburiyetimizdir.” diyen Erhürman, söz konusu zihniyetin beş yıl daha iktidarda olması durumunda ülkenin tanınamayacağını söyledi.

Erhürman, “Ülkenin içinde bulunduğu durum ortada” diyerek üretimin her alanında çöküş yaşandığını kaydetti.

"Kendine hükümet diyen yapının sorunlar karşısında ortaya zerre çaba koymadığını" iddia eden Erhürman, “Vurdumduymazlıkla ‘ekonomi güneye kaymıyor’ diyorlar. ‘İnsanların alım gücünü yükselttik’ diyorlar. Çekinmeden söylüyorlar. CTP doğru politikalarla tüm toplumu kucaklayabilecek noktaya gelmiştir. CTP iktidara gelmeye yazgılıdır. Bu ülke, bu halk güzel günler görecektir.” ifadelerini kullandı.

- Ongun Talat: “Aynı dayanışmayla yola devam, yeni süreçte nice zaferlere”

Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat da, 2022 yılının temmuz ayında görevi devraldıklarını anımsatarak büyük bir heyecanla bu görevi yürüttüklerini kaydetti.

Görevi devraldıktan kısa bir süre sonra yerel seçim sürecinin başladığını vurgulayan Talat, seçimlerle ilgili büyük iddia koyarak göreve başladıklarını ve büyük bir başarı elde ettiklerine dikkat çekti.

Girne ilçesinde çok önemli bir başarıyı yakaladıklarının altını çizen Talat, “Girne İlçe teşkilatının başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Önemli bir ekip çalışması ortaya koyduk. Parti siyasetine değil, ülke siyasetine de örnek olması gereken bir süreçle demokratik süreçleri atlattık.” dedi.

Söz konusu süreçte “iyi niyetin” çok önemli olduğunu ifade eden Talat, “Bu süreci hep birlikte başarıyla yürütmemizi sağlayan arkadaşlara teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

En önemli zaferlerinden birinin Girne Belediyesi’ni kazanmak olduğuna belirten Talat, Çatalköy-Esentepe Belediyesi ile Dikmen Belediyesi’nde de seçimden zaferle çıktıklarını anımsattı.

“Deneyim kazandığımız bir süreç oldu.” diyen Talat, CTP’nin yerel yönetimlerdeki başarısıyla kendini ispatladığını belirtti.

Yerel yönetimlerdeki zaferlerini, iktidarın diğer alanlarına kaydırma görevlerinin bulunduğuna işaret eden Talat, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Girne’de en üst başarıyı sağlayacağız.” dedi.

Hükümet anlamında da bir erken seçimin yaşanabileceğinin ortada olduğunu savunan Talat, “O seçimlere de hazır olmak en önemli görevimiz olacak.” diye konuştu.

Merkezi iktidara yürüyüşlerini Girne’de taçlandıracaklarının belirten Talat, “Genç ve dinamik bir kadroyla görev yaptık. Parti büyüklerimizin deneyimlerinden de yararlanarak çitayı yükselttik. Halkın tüm kesimleriyle çok ciddi bağlar, ilişkiler kurduk. Bu bağlamda birçok noktada da haklarına sahip çıkma anlamında önemli adımlar attık. Yeni dönemde de bu dayanışmayla, birliktelikle yola devam edeceğiz. Yeni süreçte nice nice zaferlere hep birlikte.” diye konuştu.

Mehmet Ali Talat: “CTP’ye çok önemli görevler düşüyor “

CTP eski Genel Başkanı ve İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da, memleketin önemli bir aşamada olduğunu kaydetti.

“Ülkemizde önemli gelişmeler yaşanıyor. Halkımız da önemli aşamalardan geçiyor, sıkıntılar yaşıyor. Ülkemiz önemli bir çözümsüzlük sarmalı içerisinde debeleniyor” diyen Talat, bütün bu şartlar altında CTP’ye çok önemli görevler düştüğünü belirtti.

Talat, “Bunun bilincinde olmamız lazım. Bunu bilerek geleceğe hazırlık yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Bir Cumhurbaşkanlığı seçiminin arifesinde bulunulduğuna işaret eden Talat, “Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak ve bu seçimin sonucu bu ülkenin kaderinde belirleyici olacak.” dedi.

Kıbrıslı Türkler için hiçbir adım atılmayan dört buçuk yılın geride kaldığını ifade eden Talat, “Böyle bir şey tarih boyunca olmadı. CTP’nin önemli görevlerle karşı karşıya olacağı bir dönem yaşayacağız.” diye konuştu.

Gerek sokakta gerek mecliste verilecek mücadelenin Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirten Talat, “Çok çalışıp toplumun geleceğini hep birlikte şekillendirmemiz gerekiyor.” ifadesini kullandı.