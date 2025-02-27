CTP Girne İlçesi Alsancak Ocak Örgütü, Alsancak-Lapta ana yolundaki düzenlemeleri protesto etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Alsancak Ocak Örgütü, Alsancak-Lapta ana yolu üzerinde yapılan düzenlemeyi inceledi.

Örgüt, burada Başbakan Ünal Üstel’in evine giden bağlantı yolunda, Üstel'in evi için yapıldığını iddia ettiği yol düzenlemesinin trafik güvenliğini tehlikeye attığını savundu ve bu durumu protesto etti.

CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat da, protesto eylemine katılarak, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

CTP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu ana yolun tamamının beton bariyerlerle bölünmüş olmasına rağmen, Başbakan Üstel’in evine ve yakınlarında bulunan dükkanlarına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla belirli noktalarda bu bariyerlerin kaldırıldığı savunuldu.

CTP Girne İlçesi Alsancak Ocak Örgütü yetkilileri, bu noktada daha önce birçok çarpışmanın yaşandığını hatırlatarak, “Başbakan Üstel’in trafik güvenliğini hiçe saydığını” iddia etti.