CTP, Girne İlçesi'nde belediye başkan adaylarını belirliyor

2022 yılında Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde siyasi partilerde adaylık başvuruları başladı.

6 belediyenin bulunduğu Girne İlçesi'nde 3 belediyede başkanlık için aday başvuruları yapıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde Girne İlçesi’nin belediye başkanlığı için başlattığı müracaatlarda Esentepe’de İbrahim Beyazbayram, Lapta’da Lapta Belediyesi Meclis Üyesi Emre Efendi ve Dikmen’de Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi tek aday olarak başvurularını yaptı.

Adaylık başvuruları 27 Eylül Pazartesi günü Parti Meclisi’nde görüşülecek onaya sunulacak.

Alsancak, Çatalköy ve Girne Belediyeleri için adaylık başvurularının önümüzdeki günlerde başlatılması bekleniyor.

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23/09/2021 12:10