CTP Girne İlçesi’nden protesto
18/10/2023
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi dün sabah Alsancak anayolunda Başbakan Ünal Üstel’i protesto etti.
CTP’den yapılan yazılı açıklamada, eylemcilerin, Üstel’in makam aracıyla yolda seyrettiği sırada, kavşak ve trafik ışıklarındaki noktalarda pankart açtığı kaydedildi.
Açıklamada, “geçen haftalarda CTP’nin reklamının yayınlandığı Girne Belediyesi’ne ait led reklam ekranına, müdahale edildiği” savunularak, “İşlemin, Üstel’in talimatıyla yapıldığı iddia edilmişti” denildi.