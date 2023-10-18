CTP Girne İlçesi’nden protesto

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18/10/2023

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CTP Girne İlçesi’nden protesto

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi dün sabah Alsancak anayolunda Başbakan Ünal Üstel’i protesto etti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, eylemcilerin, Üstel’in makam aracıyla yolda seyrettiği sırada, kavşak ve trafik ışıklarındaki noktalarda pankart açtığı kaydedildi.

Açıklamada, “geçen haftalarda CTP’nin reklamının yayınlandığı Girne Belediyesi’ne ait led reklam ekranına, müdahale edildiği” savunularak, “İşlemin, Üstel’in talimatıyla yapıldığı iddia edilmişti” denildi.

18/10/2023 15:29
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TAGS:  Cumhuriyetçi Türk Partisi, ctp
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