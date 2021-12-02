CTP Girne milletvekilleri başvurularını yaptı

CTP Girne milletvekili Fikri Toros ve Fazilet Özdenefe milletvekilliği adaylık başvurusunu yaptı

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02/12/2021

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CTP Girne milletvekilleri başvurularını yaptı

23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimiyle ilgili 30 Kasım’da adaylık başvurularını almaya başlayan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) Girne İlçesi’nde bugüne kadar 5 aday resmi başvurusunu yaptı.

CTP Girne milletvekili Fikri Toros dün başvuruda bulunurken, CTP Girne milletvekili avukat Fazilet Özdenefe başvurusunu bugün yaptı. 

Girne İlçesi’nde bugün ayrıca Dr Ceyhun Birinci, eğitimci Salih Sarpten ve uzman psikolog Pembe Ardıç başvurularını yaptı.

Fazilet Özdenefe, iki kez meclise girme başarısı gösterirken, Fikri Toros ise geçen dönem ilk kez meclise girmişti.

02/12/2021 14:56
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