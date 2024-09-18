CTP, Girne'de eylem yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), okullarda yaşanan sıkıntılara ve okulların açılmasının ertelenmesini eleştirmek amacıyla Girne Maarif Anaokulu önünde eylem yaptı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Girne İlçesi'nin düzenlediği eylemde “Çocuklar okula, halk sokağa” ve “Hükümet İstifa” pankartları açıldı. Eylemde CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, bazı MYK üyeleri ve milletvekilleriyle partililer hazır bulundu.

CTP Girne İlçe Başkanı, Milletvekili Talat, burada yaptığı açıklamada, Girne Maarif Anaokulu’nun sevilen emektarı merhume Pembe Hilmi Okalpli’yi anarak, Okalpli’nin vefatının ardından sosyal medyada yayımlanan taziye mesajlarına dikkat çekti ve kamu eğitiminin yıllar içinde geldiği durumu eleştirdi.

Talat, geçmişte kamu okullarının toplumsal sınıf farkı gözetmeksizin her kesim tarafından tercih edildiğini belirterek, o dönemlerde eğitimde göreceli bir eşitlik sağlandığını ifade etti. “Ancak bugün özel okulların artması ve kamu okullarındaki kalitenin düşmesiyle birlikte eğitimde fırsat eşitliğinin neredeyse tamamen ortadan kalktığını” savunan Talat, devletin eğitim alanından geri çekildiğini ve bunun sonucunda sadece yüksek gelir grubuna mensup ailelerin çocuklarının kaliteli eğitim alabildiğini belirtti.

- “Eğitimi geri plana ittiler”

“Kamu okullarının açılış tarihinin ataması yapılamayan öğretmenler nedeniyle bir hafta ertelendiğini” söyleyen Talat, UBP hükümetinin eğitimi geri plana attığını ileri sürdü.

Yaz döneminde öğretmen atamalarının yapılamamasının büyük bir hata olduğunu ifade eden Talat, bu ertelemenin asıl nedeninin UBP’nin parti içi hesapları olduğunu söyledi. Talat, “Eğitim sistemine yönelik bu ihmalkarlığın, çocukların eğitim hakkının siyasi çıkarlar uğruna feda edildiğini gösterdiğini” dedi.

CTP’nin kamu eğitiminin güçlendirilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması için yönetimi devralmaya hazır olduğunu vurgulayan Talat, CTP’nin modern eğitim yöntemleriyle tam gün eğitime geçerek çocuklara daha iyi bir gelecek sunmayı hedeflediğini belirtti.

Girne bölgesindeki CTP’li belediyelerin yerel yönetim başarılarına dikkat çeken Talat, halktan bu başarılı hizmet anlayışını merkezi hükümete de taşımak için güçlü destek istedi. Talat, açıklamasını "Çocuklar okula, hükümet hemen şimdi istifa" sözleriyle bitirerek, halkı hükümete karşı tepkilerini yükseltmeye çağırdı.