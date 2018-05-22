CTP Girne’de seçime hazır

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne’de belediye başkan adayı Birol Karaman ile seçime girerken belediye Meclis üyesi adaylarını da belirledi. Dün açıklanan liste ile 16 kişilik belediye meclis üyesi aday listesinin hazır olduğu ifade edildi. CTP’nin yakın zaman içerisinde Lefkoşa belediye meclis üyelerini de açıklaması bekleniyor.

CTP Girne Belediye Meclisi Üyelerinin sıralı listesi:

1. Pelin Aydın Kutluba 2. Hasim Yucel 3. Ayse Karaligil 4. Sadi Bonanza Erdendog Jr. 5. Cemaliye Beysoylu 6. Muammer Uğursöz 7. Evren Baglarbasi 8. Adnan Menderes Aktan 9. Hatice Baflıgil Aydın 10. Halit El-Haj 11. Nelin Tunc 12. Ümit Aktül 13. Ayhan Erciyas 14. Meriç Bahadi 15. Ferah Atış Karaismailoğlu 16. Ali Karapasa