CTP Gönyeli, Akıncılar, Alayköy ve Değirmenlik belediyesi adayları basvurularını yaptı

CTP Gönyeli Belediye Başkan adayı Ahmet Benli, Alayköy Belediye Başkan adayı Hulusi Manisoy, Akıncılar Belediye Başkan adayı Hasan Barbaros ve Değirmenlik Belediye Başkan Adayı Ali Karavezirler ile belediyelerin meclis üyesi adayları başvurularını Lefkoşa İlçe Kurulu’na yaptı.

Başvuru sonrası açıklama yapan, Gönyeli Belediye Başkan Adayı Benli, yeni bir hizmet dönemi başında olduklarına işaret ederek, “bu kadar zaman olduğu gibi yine aklımız fikrimiz Gönyeli olacak. Gönyeli’yi uzun bir yoldan temellerin, kurarak en güçlü yapıya taşıdık. Yeni hayallerimiz var. Yeni dönemde kktcnin değil kıbrıs adasınınönde olan kentini yaratma fırsatı bulacapız” dedi.

Alaköy Belediye Başkan Adayı Hulusi Manisoy da, belediyeciliğin bir hizmet yarışı olduğunu belirterek, “hizmetlerimizi yaptık. Halın önüne notumuzu almaya çıkıyoruz” dedi.

Akıncılar Belediye Başkan Adayı Hasan Barbaros da, yeni dönemde de bölgeye hizmet için aday olduğunu kaydetti.

Değirmenlik Belediye Başkan Adayı Karavezirler, “aklımız fikrimiz değirmenlik belediyesi. 240 km kare alanı olan 16 yerleşim birimi olan bir bölge. Çok geniş alan. Çok işimiz var” dedi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da, tüm ilçelerde başvurularını yaptıklarını belirterek, ctpnin yerel yönetimleri ve yerinden yönetimi çok önemsediğini kaydetti.

Sorakın, “yaşanmış deneyimlerimiz var. İnsan odaklı nir belediyecilik anlayışı ile sosyal belediyeciliği yerleştirmeye çalışacağız” dedi.