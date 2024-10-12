CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir Ameliyat Oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul’daki Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Gulamkadir, paylaşımında, "Herkese yeniden merhaba diyebilmenin mutluluğunu anlatamam. Ameliyatım başarılı geçti. Bir süre daha tedavim devam edeceği için İstanbul'da olacağım ve telefonumu kullanamayacağım" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, kendisini tedavi eden doktorlara, destek veren dostlarına ve dualarını esirgemeyenlere teşekkür eden Gulamkadir, "Hem buradaki hem de Kıbrıs'taki doktorlarımız sayesinde emin ellerdeyim. İyi ki varsınız!" dedi