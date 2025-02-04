CTP Güzelyurt İlçe Başkanı yeniden Çağlar Gulamkadir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, 28’inci Olağan Kongresi’ni dün akşam gerçekleştirdi ve başkanlık görevine yeniden Çağlar Gulamkadir seçildi. CTP’nin ilçe kongreleri dün akşam Güzelyurt İlçe Kongresi’yle tamamlandı. Divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, konuşmalar, faaliyet ve mali raporların okunması ile devam etti, ardından organların tanıtımına geçildi ve kongre sona erdi. Kongrede Genel Başkan Tufan Erhürman ve Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir konuşma yaptı. Güzelyurt Belediyesi AKM Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili katıldı. CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir yaptığı konuşmada, dayanışma içinde çalışarak, umudu ve geleceği birlikte inşa edeceklerinin altını çizdi ve “Kutuplaşmayı değil, birlikteliği; karamsarlığı değil, umudu yeşerteceğiz” diye konuştu.

Erhürman: Bu ülkeyi bu halkla birlikte yöneteceğiz

Güzelyurt İlçesi 28’inci Olağan Kongresi’ne katılarak konuşma yapan Genel Başkan Tufan Erhürman, önlerinde bu sene en az bir seçim olduğunu ve bu seçimlere hazırlıklı olmak zorunluluğa işaret etti. CTP’nin bu ülkenin en köklü ve en büyük partilerinden biri olduğuna dikkat çeken Erhürman, gerek içeride gerekse dışarıda, bu halkın ne hale getirildiğinin ortada olduğunu kaydetti. Erhürman, “Halkın tüm kesimlerinin gözünü CTP’ye diktiğinin farkına varmak zorundayız. Biz bu seçimleri evet kazanacağız, kazanmak zorundayız. Bu ülke için bu halk için kazanmaya yazgılıyız, başka da çaresi yoktur” dedi. CTP’nin yönetme makamına geleceğinin altını çizen Erhürman, “CTP, bir kibirle, CTP bu ülkeyi yönetecek demeyecek. Liyakat esasına göre, bu ülkedeki yetişmiş tüm kadrolarla, tüm insanlarla birlikte yönetecek” diye konuştu. Erhürman, “CTP, bu seçimleri kazanacak ve bu ülkenin seçilmiş insanlarıyla birlikte yönetecek” ifadelerini kullandı. CTP’nin hükümette de Cumhurbaşkanlığı’nda da ülkeyi halka birlikte yöneteceğinin altını çizen Erhürman, “Biz bu seçimleri kazanacağız ve bu ülkeyi bu halkla birlikte yöneteceğiz. Bu ülke güzel günler görecek” dedi. Doğru yerde durmanın özgüveniyle davranmaya devam edeceklerini ifade eden Erhürman, “Biz buradayız ve tırnaklarımızı bu topraklara geçirmeye devam edeceğiz. Umut vardır” diye konuştu.

Gulamkadir: Güzelyurt’un sesi olmaya devam edeceğiz

Kongrede başkanlığa yeniden seçilen Çağlar Gulamkadir yaptığı konuşmada, “Bugün burada, CTP’nin köklü geleneğinden aldığımız güçle, demokrasiyi, adaleti ve eşitliği savunma kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak için toplandık” diye konuştu. CTP’nin, yarım asrı aşkın bir süredir emekçinin, çiftçinin, öğrencinin, esnafın, kadınların ve gençlerin sesi olmaya devam ettiğine işaret eden Gulamkadir, “Bugün de bu sorumluluğumuzun bilinciyle, bölgemizin sorunlarına çözümler üretmek ve daha yaşanabilir bir Güzelyurt için çalışmak adına bir araya geliyoruz” dedi. “Güzelyurt, tarımın, emeğin ve dayanışmanın kentidir. Ancak ne yazık ki, yıllardır uygulanan yanlış politikalar nedeniyle bölgemiz ihmal edilmiş, göç veren bir kent haline gelmiştir. Bizler, CTP olarak Güzelyurt’un hak ettiği yere gelmesi için çalışıyoruz ve çalışacağız. Tarımın desteklenmesi, gençlerin göç etmemesi için istihdam olanaklarının artırılması, eğitim ve sağlık alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır” diyen Gulamkadir, ne yazık ki, Güzelyurt’ta “on kez” hastane açılışı yapılmasına rağmen, sağlık alanında tek bir adım atılmadığını, halkın temel ihtiyaçlarının görmezden gelindiğini vurguladı. Çağlar Gulamkadir, “Hükümet ettiğini iddia edenler ve belediye, halkın sorunlarına duyarsız kalmaya devam etmektedir. Karanlık yollar, altyapı eksiklikleri ve plansızlık, bölgemizde yaşanan en büyük sorunlardan biridir. Bizler, halkımızın hak ettiği hizmetleri alana kadar bu gerçekleri dile getirmekten asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. Dayanışma içinde çalışarak, umudu ve geleceği birlikte inşa edeceklerinin altını çizen Gulamkadir, “Kutuplaşmayı değil, birlikteliği; karamsarlığı değil, umudu yeşerteceğiz” diye konuştu. “Bugün burada, partimizin geleceğini şekillendirecek yeni bir yol haritası çiziyoruz. Kongremizde seçilecek yeni ilçe yönetimimizle birlikte, Güzelyurt’un sesi olmaya devam edeceğiz” diyen Gulamkadir, el ele vererek, CTP’yi daha güçlü bir noktaya taşıyacaklarını vurguladı.

Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Cemal Türkler, Duygu Kılıç, Erkut Vedat Öner, Müge Tüccar, Murat Aslan, Necat Besim, Osman Bican, Osman Kısaoğlu, Selim Göçmenoğlu, Uğur Saygılı

Disiplin kurulu şu isimlerden oluştu:

Dürü Altınmakas, Düriye Koryürek ve Emine Solyalı.