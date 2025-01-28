Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Güzelyurt İlçesi’ne bağlı köylerde Ocak Kongreleri düzenledi.

CTP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Piyale Paşa Mahallesi, İsmet Paşa Mahallesi ve Lala Mustafa Paşa Mahallesi Ocak Kongreleri, Güzelyurt İlçe Binası’nda yer aldı.

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan'ın da katıldığı kongrelerde Ocak örgütlerinde görev yapacak kişiler de şu şekilde belirlendi:

"Piyale Paşa Mahallesi Ocak Örgütü: Gülen Yarkın, Turan Tarzan, Ahmet Yorulmaz, Müge Tüccar, Hasan Altınmakas, Hatibe Nasiboğlu, Gülcen Güneysu; Lala Mustafa Paşa Mahallesi Ocak Örgütü: Dürü Altınmakas, Dürüye Koryürek, Aliye Gilanlıoğulları, Tuncay Hakyemez, Süleyman Mert, Diren Kuş; İsmet Paşa Mahallesi Ocak Örgütü: Muharrem Saygılı, Barış Batman, Celal Askaya, Uğur Saygılı, Zühre Civa, Ekin Mahan.”