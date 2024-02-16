CTP: Güzelyurt'taki su baskınlarının nedeni Güzelyurt Belediyesi'dir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Gulamkadir, Güzelyurt'taki su baskınlarının nedenlerine ve sorunun çözüm önerilerine dair açıklama yaptı. Gulamkadir " Bu kadar suyun yeraltı kaynaklarımızı zenginleştirip kurak dönem için Güzelyurt Göletinde bekletmek yerine, halka zarar vererek denize dökülmesini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çağlar Gulamkadir'in açıklaması şöyle:

Özellikle Bademlik ve eski Lefke/Güzelyurt yolu olarak bilinen bölgelerdeki su baskınları, aşırı yağıştan değil, Güzelyurt Belediyesi'nin plansız, programsız, derenin içine yol yapması ve dere güzergahını tıkaması sonucunda gerçekleşmiştir. Yapılması gereken, Bostancı bölgesinden gelen suyu derivesyon kanalından Güzelyurt Göletine aktarıp Güzelyurt'a gelecek su taşkınlarını önleyerek yaz aylarında yaşanan kuraklık ve su kuyularındaki tuzlanmayı azaltmaktır. Fakat belediyemiz ve ilgililer, akıl almaz bir şekilde vatandaşları mağdur etmektedir. Vatandaşların evleri, işyerleri ve ekili tarım alanlarını su basmasına neden olarak maddi zarara uğratmaktadırlar. Ayrıca, taşkın bölgesinde kendi evlerinde tedbir almak isteyen vatandaşlara da engel olmaktadırlar. Bu kadar suyun yeraltı kaynaklarımızı zenginleştirip kurak dönem için Güzelyurt Göletinde bekletmek yerine, halka zarar vererek denize dökülmesini kabul etmiyoruz.