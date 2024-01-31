CTP: Hatadan dönüldü, LTB'de konutların belediye hizmet resmi oranları düşürüldü

Cumhuriyetçi Türk Partisi yazılı bir açıklama yaparak Lefkoşa Türk Belediyesi'de konutların belediye hizmet resmi oranlarının düşürüldüğünü belirtti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, yıllık Belediye Hizmet Resmi oranının aylık asgari ücretin %21'ine düşürülmesini önerildiği ve bu öneri CTP’nin de desteği ile oybirliğiyle kabul edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

Hatırlanacağı üzere, yaklaşık bir yıl önce, LTB’nin konutlar için belirlediği yıllık Belediye Hizmet Resmi'nin aylık asgari ücretin %25’i kadar olmasına CTP Belediye Meclis üyeleri olarak itiraz etmiş, bu oranın yüksek olduğunu, Lefkoşalıların bu meblağı ödemekte zorlanacağını, tahsilat oranlarının düşme riski ile birlikte belediyenin gelirlerinin azalacağını söylemiş ve oranın %20 olması gerektiği hususunda ısrarcı olmuştuk.

Buna karşın Belediye Hizmet Resmi oranı Belediye Meclisi’nden TDP,UBP ve DP'nin oyları ile %25 olarak geçirilmişti.

Bu akşam gerçekleşen Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclis toplantısında konu yeniden gündeme gelmiş, yönetim Şubat 2024'den itibaren konutlar için yıllık Belediye Hizmet Resmi oranının aylık asgari ücretin %21'ine düşürülmesini önermiştir.

Bu öneri CTP’nin de desteği ile oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Geçen yaklaşık bir yıllık sürede Lefkoşalılar Belediye Hizmet Resmi’ni %25 olarak ödemek zorunda kalmışlardır.

Geç de olsa hatadan dönülerek oranın %21’e düşürülmesi ve CTP’nin bir yıl önceki önerisine yaklaşması tarafımızdan olumlu karşılanmıştır.

CTP Belediye Meclis Üyeleri olarak başkentimizin ve Lefkoşalıların ihtiyaçlarının en doğru şekilde karşılanması için çalışmaya, gerekli uyarıları sorumlu muhalefet anlayışı çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz.