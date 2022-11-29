CTP heyeti, Andreas Mavroyannis'i kabul etti

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29/11/2022

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CTP heyeti, Andreas Mavroyannis'i kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Güney Kıbrıs'ta AKEL destekli bağımsız başkan adayı Andreas Mavroyannis’i kabul etti.

CTP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros hazır bulundu.

Andreas Mavroyannis’e ise AKEL’den Panos Parras ve Marios Manoli eşlik etti.

Görüşmede Kıbrıs sorunu ve güncel sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi.

29/11/2022 16:51
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TAGS: Andreas Mavroyannis
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