CTP heyeti bazı dernekleri ziyaret etti

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05/04/2023

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CTP heyeti bazı dernekleri ziyaret etti

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hasta Hakları Derneği Yönetim Kurulu, Psikolojik İlk Yardım Grubu, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ni (ZAYDER) ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Tufan Erhürman’a ziyaretleri sırasında bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Hasta Hakları Derneği’nde Psikolojik İlk Yardım Grubu ile bir araya gelen CTP heyeti ardından Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’ni de ziyaret etti ve deprem sonrası yaşanan travmalarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kısa, orta ve uzun vadede yapılabilecek çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet ZAYDER’e de ziyarette bulunarak, içinde bulunulan dönemde yapılan çalışmalar ve yardımlarla ilgili ZAYDER yetkililerine teşekkür etti.

05/04/2023 09:22
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TAGS: tufan erhürman, ctp, Cumhuriyetçi Türk Partisi
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