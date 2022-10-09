CTP heyeti, Girne’de Zeytin Festivali’ne katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, geçtiğimiz akşam 21’incisi düzenlenen Zeytin Festivali’ne katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, heyette CTP adına Genel Sekreter Asım Akansoy, Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Girne bölge milletvekilleri, partinin Girne Belediye Başkan adayı olarak duyurduğu Murat Şenkul ile partililer yer aldı.

CTP heyeti, üretim yapılan stantları gezip alış veriş yaptı, halkla sohbet etti.

Sohbetlerde yurttaşların Girne özelinde yaşanan sorunları CTP heyeti ve Belediye Başkan adayı Murat Şenkul’la paylaşma fırsatı bulduğu kaydedildi.

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09/10/2022 15:43