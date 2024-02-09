Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Hiç kimse hayvancıyı et ve süt fiyatları üzerinden dövmesin biz bunu kabul etmiyoruz” diyerek, üreticiden, tüketiciye sisteminin kurulması gerektiğini belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, “Ülkede üretimin bitmesi aslında bizim varoluşumuzun sorgulanır hale gelmesi sonucunu doğuruyor. Nüfustaki artış zaten varoluşumuzu sorgulanır hale getirdi. Üretimin de bitmesi bizim ekonomik varoluşumuzun da sonlanması haline gelir” diye konuştu.

Tufan Erhürman başkanlığındaki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti. Ziyarette, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Fide Kürşat ve Filiz Besim de yer aldı.

-Naimoğulları

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları konuşmasında, CTP heyetiyle, gündemdeki sorunları tartışacaklarını ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un yaklaşık 6-7 aydır görevde olduğunu dile getiren Naimoğulları, “İçimizden biri olduğu için gereken toleransı kendisine gösterdik… Haddinden fazla tolerans gösterdik. Birlik olarak çok fazla tepki ortaya koymadık” dedi.

Bakan Çavuş ile görüşerek, bazı konuları tartıştıklarını belirten Naimoğulları, verilen sözlerin tutulmadığını kaydederek, “Tutarsız ve ciddiyetsiz” davranışların devam ettiğini ileri sürdü. Mustafa Naimoğulları, “Sektörde sorunların çözülmediğini, küçükbaş hayvan üreticisinin ayaklanmak üzere olduğunu” savundu.

-“24 gündür çiğ süt fiyatları açıklanmadı”

15 Ocak’ta yeni çiğ süt fiyatlarını görüştüklerini kaydeden Naimoğulları, 24 gündür çiğ süt fiyatlarının açıklanmadığını kaydederek, “Ben böyle bir şey görmedim… Bu doğru değildir” dedi.

Aralık ayından önce Bakan Çavuş’un gayretleri, Büyükelçiliğin de katkısıyla 85 Milyon TL’lik yem desteğinin ortaya çıktığını ifade eden Naimoğulları, çarşamba günü ihale yapıldığını ancak ihaleye bir kişinin katılması nedeniyle ihalenin bir ay daha uzatılması gerekeceğini anlattı. Naimoğulları, “Başbakan’ın, Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarım Bakanı’nı konunun çözülmesi için Başbakanlığa çağırdığını” savundu.

“Hayvan üreticilerinin, verilen sözlere ortak olmaları nedeniyle kendilerini de vurduğunu” dile getiren Mustafa Naimoğulları, küçükbaş hayvan üreticisine, Doğrudan Gelir Desteğinin ödenmesi ve yem desteğinin verilmesi çağrısında bulundu.

Birlik Başkanı Naimoğulları, “Hızlı çalışınız, görevinizi doğru zamanda, doğru şekilde yerine getiriniz” çağrısı yaparak, sorunların çözülmesini istedi. Naimoğulları, radikal kararlar alınması ve ciddi çözümler bulunması gerektiğini söyledi.

“Kıbrıs Türk halkının, günlerdir et ve süt fiyatlarından dolayı Hayvancılar Birliği’ni vurduğunu” savunan Naimoğulları, “Koop-Süt Yönetim Kurulu, kooperatif ve iştiraklerinin Demokrat Parti’nin elinde olduğunu” ifade etti. Bir paket süte önce 10 TL artış yapılıp, ardından 5 TL geri alınmasını eleştiren Naimoğulları, “tiyatro oynandığını” öne sürdü. Maliyet hesabı sorgulaması gerektiğini belirten Naimoğulları, üretim büyütülürse et ve süt fiyatlarına sahip çıkılabileceğini ifade etti.

“Doğru yönetilmeyen kurumların bir bir batacağını” savunan Naimoğulları, “Kooperatifçilik denge demektir. Ne yazık ki bizde kooperatifçilik siyasetin ve siyasetçinin eline düşmüştür ve bu siyaset mevcut en büyük kuruluşları bile bitirme aşamasındır. Acil önlem alınması lazım” dedi.

-Et fiyatları… “Üreticiden tüketiciye sistemi kurulmalı”

Et fiyatları nedeniyle büyük bir tartışma yaşandığına da işaret eden Naimoğulları, her şeyin maliyetinin ortada olduğunu belirterek, “Serbest piyasa koşullarını bahane ederek, herkes istediği fiyata satarsa kavga büyümeye devam eder” şeklinde konuştu.

Üreticiden tüketiciye sisteminin kurulması gerektiğini kaydeden Mustafa Naimoğulları, denetim yapılmazsa başarı sağlanamayacağını ifade etti. Naimoğulları, “Hiç kimse hayvancıyı et ve süt fiyatları üzerinden dövmesin biz bunu kabul etmiyoruz” dedi.

Üreticilerin, ızdırap çekmeye ve bedel ödemeye devam ettiğini belirten Naimoğulları, nüfus katlanmaya devam ederken, mevcut hayvan sayısının da artırılması gerektiğini söyledi. Üretimin artırılması yönünde politika izlenmesi gerektiğini kaydeden Birlik Başkanı Naimoğulları, “Nüfus çoğalır, üretim küçülür. Ters politika var burada, bu doğru değildir” diye konuştu.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, ülkenin kötü yönetilmesinin ötesinde bir noktada olunduğunu belirterek, “Ülke yönetilmiyor” dedi.

“Öyle bir alan düşünün ki, hayvancılar, kasaplar ve tüketiciler şikayetçi” diye konuşan Erhürman, “Maliye şikayetçi mi bilmem ama şikayetçi olması gerekir. Çünkü bu alandaki ekonominin kimi rakamlara göre yüzde 60’ı şu anda Güneye kaymış durumda” ifadelerini kullandı.

Alanın bütün bileşenlerinin var olan durumdan şikayetçi olduğunu dile getiren Tufan Erhürman, “ülkeyi yönetenlerin ise çoğu zaman suskun kalarak ve bileşenleri birbirine kırdırdığını” kaydetti.

-“Bu yönetmemektir, bu kötü yönetmek falan değil”

Sonuçta hiçbir kesimin tam olarak mutlu olmadığını ifade eden Erhürman, “Bu yönetmemektir, bu kötü yönetmek falan değil. Bu saldım çayıra, mevlam kayıra demektir…‘Biz çekilelim geriye herkes birbirini yesin’ yaklaşımıdır bu” şeklinde konuştu.

Nüfusun kontrolsüz bir biçimde arttığını ve nüfus artışına uygun planlamanın yapılamadığını belirten CTP Genel Başkanı Erhürman, ülkedeki temel sorunlardan birinin bu olduğunu söyledi.

-“Nüfus sayısı artarken, hayvan sayısı artmazsa piyasa pahalılaşacak”

Öğrenci, çalışma izinli, oturma izinli ve turist sayısının arttığını dile getiren Erhürman, “Ama bizim küçükbaş hayvan sayımız artmak yerine azalıyor. Büyükbaş da belki dengede aynı yerde duruyor” dedi. Bunun ekonomideki tanımının belli olduğunu ifade eden Erhürman, nüfus sayısı artarken, hayvan sayısı artmazsa piyasanın pahalılaşacağını kaydetti.

“Arz-talep meselesi bizde başka ülkelerdeki gibi işlemeyecektir. Çünkü bu, talebi Güneye kaydıracaktır” diyen Erhürman, bunun sonucunda Maliye’nin de kaybedeceğini söyledi.

Girdi maliyetlerinin hızla artmasının herkesi etkilediğini belirten CTP Genel Başkanı Erhürman, kısa, orta ve uzun vadeli plan yapılması gerektiğini kaydetti. Nüfusa dair projeksiyon olmadığı sürece planlama yapılamayacağını dile getiren Erhürman, insanların üretimden çekildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Üretimden çekilmek demek arzın daha da düşmesi demektir. Arz daha da düşecek, nüfus daha da çıkacak ve bugün yaşadığımız problemler daha da büyük biçimde karşımıza çıkmaya devam edecek.”

Kaçak et meselesinin gıda güvenliği açısından endişe yaratacağını ifade eden Erhürman, “Maliye açısından Güneyden perakende olarak gelen et çok ciddi bir kayıp yaratacak. Biz bu kayıp ortaya çıktığı için hayvancıya verebileceğimiz desteği verme hesabında yanılmaya devam edeceğiz. Öyle bir döngünün içerisine girdik ki bu döngü kasabı da, hayvancıyı da bitirecek. Ve bu döngü tüketiciyi sadece güneyden alışveriş yapar bir noktaya doğru götürecek” şeklinde konuştu.

Naimoğulları’nın, “Koop-Süt bugün Demokrat Parti’nin elindedir” ifadesine işaret eden Erhürman, Bakanlık adına yapılan bir açıklamada da, “Başbakan Yardımcılığı’na bağlı Koop-Süt, Fikri Ataoğlu ve Sayın Ünal Üstel’in müdahalesiyle 10 TL olan zammı 5’e indirdi” denildiğini dile getirdi. “Bu lafın edilmesi ve basında yer almasının bile ülkedeki durumun vahametini gösterdiğini” belirten Erhürman, “Koop-Süt hiçbir yere bağlı değildir. Koop-Süt özel bir kooperatiftir. Ve yönetimi de öyle oluşur” dedi.

“Koop-Süt’ün giderleri ve sütün fiyatı da eklendiğinde 10 TL zam yapılmazsa batacak” denilmesinin ardından zammın 5 TL’ye nasıl indirildiğinin anlatılmasını isteyen CTP Genel Başkanı Erhürman, “Ya fahiş bir kar koydun ya da zararı göze aldın. İkisi de kötü” şeklinde konuştu.

“Aslında neyin, niye yapıldığını biliyoruz ama bu bizi süt alanında da, dengeleyici kuruluş olarak kooperatifler alanında da yok oluşa götürüyor” diyen Erhürman, varlıklarının tartışılır bir noktaya geleceğini söyledi.

-“Bu denge çıldırtıcı bir dengedir”

Yemin, elektriğin, akaryakıtın fiyatını doların belirlediğini ifade eden Erhürman, “Ancak senin ürettiğinin fiyatını Dolar belirlemiyor. Bu denge çıldırtıcı bir dengedir. Bu dengeye kimse dayanamaz” diye konuştu. Öngörü ve planlama gerektiğini belirten Tufan Erhürman, “yumurta kapıya dayandığında çözüm aranamayacağını” söyledi.

CTP olarak bu alanda tüm taraflarla iletişim kurup, kısa vadenin yanı sıra orta ve uzun vadeyi de düşünerek, planlama derdinde, gailesinde olduklarını belirten Erhürman, şunları kaydetti:

“Ülkede üretimin bitmesi aslında bizim varoluşumuzun sorgulanır hale gelmesi sonucunu doğuruyor. Nüfustaki artış zaten varoluşumuzu sorgulanır hale getirdi. Üretimin de bitmesi bizim ekonomik varoluşumuzun da sonlanması haline gelir. Başkaları çekmiyor olabilir ama biz bunun gailesini çekiyoruz. O yüzden bu alanın bütün bileşenleriyle yakın bir biçimde çalışmaya ve çözümleri birlikte üretmek, gerekirse söylenenleri Meclis’te dile getirmek için temaslarımızı sürdüreceğiz.”