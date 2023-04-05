CTP heyeti İtalya’nın Lefkoşa büyükelçisini ziyaret etti

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05/04/2023

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CTP heyeti İtalya’nın Lefkoşa büyükelçisini ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne milletvekili ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile Güzelyurt milletvekili Armağan Candan, İtalya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Federica Ferrari Bravo’yu ziyaret etti.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, İtalya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği’nde yer alan görüşmede, Kıbrıs çözüm süreci, çözüm sürecinde yaşanan tıkanıklığın nasıl aşılabileceği, bölgesel gelişmeler ve Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Birliği’yle (AB) ilişkileri de ele alındı.

Görüşmede CTP heyeti, Partinin Kıbrıs sorunu ile ilgili yaklaşımlarını da aktardı.

05/04/2023 11:20
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TAGS: Cumhuriyetçi Türk Partisi, CTP, haber, kıbrıs
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