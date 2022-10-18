CTP heyeti, Mario Nava’yla görüştü

ads ads ads ads
18/10/2022

ads
CTP heyeti, Mario Nava’yla görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Mario Nava ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs sorunun ve bölgesel gelişmelerin konuşulduğu toplantıda, Avrupa Birliği ile Kıbrıs Türk Toplumu arasındaki ilişkiler de ele alındı.

Toplantıda, Genel Sekreter Asım Akansoy, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli ve Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan hazır bulundu.

18/10/2022 16:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Cumhuriyetçi Türk Partisi CTP heyeti, Mario Nava
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.