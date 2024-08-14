CTP heyeti, Şanlıurfa Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti

ads ads ads ads
14/08/2024

ads
CTP heyeti, Şanlıurfa Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Örgütlenme Sekreteri Ürün Solyalı ile birlikte Şanlıurfa Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aydın Yıldırım, yönetim kurulu ve üyelerini ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, partinin hedefleri ve ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılar konuşuldu.

Genel Sekreter Asım Akansoy, ziyarette yaptığı konuşmada, CTP’nin tek başına iktidar hedefinde olduğunu ifade etti.

Ülkede elektrikten sağlığa, eğitimden ekonomiye birçok sorun bulunduğunu belirten Akansoy, toplumun tüm kesimleriyle diyalog kurmaya devam edeceklerine işaret etti.

 - “Umutsuzluğa yer vermeyeceğiz”

 “Umutsuzluğa yer vermeyeceğiz, bu ülkeyi toplumun tüm kesimleriyle ayağa kaldırıp ölü toprağını üzerinden atacağız” diyen Akansoy, CTP’nin hem değişim-dönüşüm programını kararlılıkla hayata geçireceğini, hem de yolsuzluk ve hırsızlıkların üzerine kararlılıkla giderek ahlaki ve sosyal yozlaşmanın önüne geçeceğini belirtti.

Akansoy, dernek yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür ederek, ziyaretlerine devam edeceklerini kaydetti.

14/08/2024 13:38
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: CTP heyeti, Şanlıurfa Kültür ve Dayanışma Derneği
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.