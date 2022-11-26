Dipkarpaz Suphi Coşkun’dan emin

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele İlçesi, geçtiğimiz gün İskele’de Genel Başkan Tufan Erhürman ile Dipkarpaz Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Suphi Coşkun’un katılımıyla gezi düzenledi.

CTP'den yapılan açıklamaya göre İlk olarak Ziyamet köyünde faaliyet gösteren bir tütün üretim tesislerini gezen CTP heyeti, ardından Orman Dairesi ve Yenierenköy Sağlık Ocağı’nı ziyaret etti. Heyet ayrıca, Yeşilköy ve Sipahi köylerinde de yurttaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Coşkun: “ Partimiz ve halkımızdan aldığımız güçle hizmetinizde olacağız”

Dipkarpaz Belediye Başkanı ve CTP Dipkarpaz-Yenierenköy Belediye Başkan adayı Suphi Coşkun ziyaretler esnasında yaptığı konuşmada, bölgenin sorunlarını el ele vererek çözmeye çalışacaklarını ifade etti.

Coşkun, CTP’den ve halktan aldıkları güçle hizmete devam edeceklerini vurguladı. Birbirinden kıymetli 10 belediye meclis üyesini aday gösterdiklerinin altını çizen Coşkun, 8 yıldan beri Dipkarpaz bölgesinde yaptıkları icraatın ortada olduğunu, yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu belirtti. Coşkun, halkın önüne yapamayacakları projelerle değil, hayata geçirebilecekleri uygulamalarla gideceklerinin altını çizdi.

Erhürman: “Kararlıyız, belediyeleri daha fazla yetkilendirip güçlendireceğiz”

Dipkarpaz bölgesi gezisi esnasında konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, yerel seçimlerden başarıyla çıktıktan sonraki hedeflerinin tek başına iktidar olduğunu söyledi.

Bunu başarmaları halinde belediyeleri güçlendirme konusunda çok önemli adımlar atacaklarını vurgulayan Erhürman, “Yerel yönetimleri daha fazla yetkilendirip daha fazla kaynak aktaracağız. Bu konuda kararlıyız” dedi.

Suphi Coşkun ve ekibinin geride bıraktıkları 2 dönemde bölgeye kattıklarının herkes tarafından bilindiğini kaydeden Erhürman, halkın bunları görüp karar vereceğini ifade etti. Belediyelerin kapatılmasına ilişkin hayata geçirilen yasaya değinen Erhürman, hükümetin siyasi hesaplar çerçevesinde belediyeleri kapattığını vurguladı.

“Ülkenin taşı toprağı altın”

Ziyamet köyünde faaliyet gösteren tütün üretim tesisini de yerinde görerek inceleyen Tufan Erhürman, şinya ile tütsülenen tütünün dünyanın dört bir yanına ihraç edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Aslında şinyanın aromasının satıldığına dikkat çeken Erhürman, “Bu ülkenin taşı toprağı altın. Yeter ki yönetenlerin malın ve hizmetin üretilmesi gailesi olsun” dedi.

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26/11/2022 16:10