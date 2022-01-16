CTP-HP-DP ve TDP ile kampanya detayları paylaşıldı

Temel tüketim ürünlerinden fon, vergi ve harçları geçici olarak kaldırmasına karşılık bu ürünlerde ortalama yüzde 25 dolayında indirim sağlanması yönünde hükümete sunduğu öneriye olumlu yanıt alamadığı için kampanyasını yeniden sürdürme kararı alan TUTDER, konuya ilişkin manifestosunu siyasi partilerle paylaşmaya başladı.

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği'nden (TUTDER) verilen bilgiye göre; Başkan Bertan Özberkman ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, geçtiğimiz hafta sırasıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Demokrat Parti (DP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) genel merkezlerine giderek genel başkanlar ve parti yöneticileriyle bir araya geldi.

Ziyaretler sırasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile birlikte Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya hükümetin fon, vergi ve harçlarla yaratılan yapay pahalılığa pratik ve kolay çözüm önerilerine kulak tıkamasından yakınan TUTDER yöneticileri, ara verip yeniden başlatma kararı aldıkları “halkın yaşanan pahalılığın gerçek nedenleri konusunda bilinçlendirilmesini” hedefleyen kampanya detaylarını da paylaştılar.

TUTDER yöneticileri, ziyaretler sırasında parti başkan ve yetkililerinden kampanya çerçevesinde sosyal medya kanallarından imzaya açtıkları “BİR İMZA DA SEN VER” kampanyasına destek talep etti.

Seçim atmosferinin yarattığı heyecanın içinde olunmasına karşın ziyaret edilen 4 partinin başkan ve yöneticilerinin devlet eliyle yaratılan pahalılığın gerçek nedenlerini doğru anlama, kısa ve uzun vadeli önlemlerle soruna çözüm bulma yönünde kendilerine umut verdiği, bu tür ziyaretlerin sürdürüleceği ifade edilen TUTDER açıklamasında kampanya manifestosu da paylaşıldı.

“Birlikte Sorumluyuz” sloganıyla kamuoyu ile paylaşılan manifesto şöyle:

“Bizler aşağıda imza sahibi bireyler, sivil toplum örgütleri, kuruluşlar, şirketler, adaylar, siyasal partiler;

Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu zor günlerde, dar gelirli ve yoksulluk girdabındaki insanlarımızın temel gıda ürünlerine ve temizlik malzemelerine bir nebze olsun daha rahat ulaşabilmeleri için;

TUTDER’in “Başka Bir Hayat Mümkün” adıyla başlatmış olduğu kampanyasında yaptığı çağrıyı ve aşağıda yazılı önlemleri desteklediğimizi beyan ederiz.

Önlemler:

1) Devlet 6 aylığına Gıda ve Temizlik Ürünlerinden İthalatta aldığı KDV, Stopaj ve Fiyat İstikrar Fonundan vazgeçmelidir;

2) Temel Gıda Ürünleri üzerindeki ithalat yasakları kaldırılarak piyasa ucuzlatılmalıdır

3) Bu fon ve vergileri önden devlete ödeyerek daha sonra halktan devlet adına toplayan firmalar yani ithalatçılar ve tedarikçiler kendi ürünlerinde satış noktalarıyla da anlaşarak ek indirimler uygulamalıdır;

4) Marketler kampanya dahil olarak ek indirimler uygulamalıdır.

İnsanlara yardımın vicdani bir boyutu vardır

İnsanları yardıma muhtaç eden sistemin hiçbir vicdani boyutu yoktur ”

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16/01/2022 15:44