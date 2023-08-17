CTP ile KTOEÖS heyetleri eğitimdeki sorunları görüştü

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17/08/2023

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CTP ile KTOEÖS heyetleri eğitimdeki sorunları görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yürütme Kurulu ile bir araya geldi.

CTP’den verilen bilgiye göre, görüşmede, eğitimdeki sorunlar, öğretmenlerin sıkıntıları ve tam gün eğitim konusu masaya yatırıldı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, MYK Üyeleri-Milletvekilleri Ürün Solyalı ile Filiz Besim’in de hazır bulunduğu görüşme, CTP Genel Merkezi’nde yer aldı.

Heyetler, yeni eğitim yılının açılmasına kısa bir süre kala, eğitimdeki sorunlarla ve sorunların çözümüyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede KTOEÖS heyetinden ise Başkan Selma Eylem, Genel Sekreter Tahir Gökçebel, Eğitim Sekreteri Adnan Zekai ve Örgütlenme Sekreteri Erkan Bulak hazır bulundu.

17/08/2023 13:38
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TAGS: CTP, KTOEÖS, haber
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