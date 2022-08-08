CTP ile UBP arasında Konya gerginliği!

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08/08/2022

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CTP ile UBP arasında Konya gerginliği!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hasipoğlu'nun, Konya'daki spor oyunları ile ilgili sözlerine tepki göstermesinin ardından UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu’ndan yanıt geldi.

Hasipoğlu, "Benimkisi sadece eleştiri - sadece muhalefet değil Sayın Erhürman, en azından kendi kapasitemle neler yapılması gerektiğini de yazdım. Bu arada eleştiri gemisinde hepimiz varız, zira siz de Başbakandınız, spor da size bağlıydı!” ifadelerini kullandı.

08/08/2022 21:06
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TAGS: CTP ile UBP arasında Konya gerginliği!
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