Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), İş Kadınları Derneği’ni ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, burada yaptığı konuşmada, “kadın işsizliğin azaltılmasını amaçlayan politikalar uygulayacaklarını” kaydetti.

İş Kadınları Derneği’ni ziyaretinde, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a bazı milletvekili adayları da eşlik etti. Ziyarette, sorunlar dinlendi ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Ziyarette, İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Erhürman, tam gün eğitim politikasının, kadının ekonomik hayata katılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Tufan Erhürman, İş Kadınları Derneği ile bugüne kadar birçok etkinlikte bir arada bulunduklarını ifade ederek, derneğin yabancısı olmadıklarını belirtti. Seçimden ziyade bir ekonomi döneminden geçildiğinin altını çizen Erhürman, ülke olarak uçurumun kenarında olma hissini taşıdıklarını kaydetti.

İçinde bulunulan dönemi CTP olarak tamamen ekonomi üzerine oluşturduklarını vurgulayan Erhürman, yüzde 30 genç işsizlik bulunduğunu hatırlattı. Tüm giderlerin döviz üzerinden gerçekleştiğini ifade eden Erhürman, gelirlerin de dövize endeksleneceğinin altını çizdi.

“VERGİ ADALETİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

Artık çalıştıracak işçi bulmakta güçlük yaşanacak duruma gelindiğini belirten Erhürman, bütünsel olarak bakıldığında ülkenin ekonomik olarak iç açıcı bir noktada bulunmadığını kaydetti. Radikal kararlar alınmasının zamanının geldiğini söyleyen Erhürman, “Vergi adaletini sağlama ve vergilendirilmeyen gelirleri vergilendirme politikamız var” diye konuştu.

Kadının ekonomik hayata katılmasının önemine de dikkat çeken Erhürman, tam gün eğitim politikasının buna katkı sağlayacağını ifade etti. Erhürman, özellikle genç kadınlardaki girişimcilik oranının arzu edilen seviyede olmadığını belirtti. “Bu seçimden sonra ezber bozmamız gerekiyor” diyen Erhürman, önümüzdeki seçimlerin çok kritik olduğunu sözlerine ekledi.

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07/01/2022 13:11