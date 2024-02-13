CTP İskele İlçesi bu akşam sağlıktaki sorunlarla ilgili söyleşi düzenliyor

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13/02/2024

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CTP İskele İlçesi bu akşam sağlıktaki sorunlarla ilgili söyleşi düzenliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele İlçesi, bu akşam sağlık alanındaki sorunları ele alacak bir söyleşi düzenliyor.

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, İskele Belediyesi Kapalı Gazino’da saat 19.00’da başlayacak söyleşide CTP Lefkoşa milletvekilleri Dr. Sıla Usar İncirli ve Dt. Filiz Besim ile Girne milletvekili Dr. Ceyhun Birinci konuşma yapacak.

Yurttaşların sağlık hizmetleri ve ilaca erişim konusunda yaşadıkları problemlerin ele alınacağı söyleşiye tüm bölge halkı davet edildi.

13/02/2024 14:49
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TAGS: CTP, İskele, sağlık
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