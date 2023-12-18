CTP İskele İlçesi örgütlenme çalışmalarına Dipkarpaz’da devam etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele İlçesine bağlı Dipkarpaz Ersin Paşa, Sancar Paşa, Polatpaşa Ocak Örgütü Kongreleri ile İskele Dipkarpaz Bucak Kongresi yapıldı.

CTP’den verilen bilgiye göre, düzenlenen ocak ve bucak kongrelerine, CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat, İskele ilçe Başkanı Hüseyin Öztörel ve bazı ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İskele Milletvekili ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Eğitim Sekreteri Fide Kürşat yaptığı konuşmada, ülkenin ekonomik anlamda içinde bulunduğu zor süreçten, düşen alım gücünden, ülkede yaşanan yabancılara kontrolsüz mülk satışlarından, artan nüfus ile birlikte özellikle eğitim ve sağlık alanında sorunların katlanarak arttığını belirtti.

Özellikle İskele- Karpaz bölgesinde sorunların can yakıcı hale geldiğini, eğitim ve sağlık hizmetlerinde bölgenin mahrumiyet bölgesi olduğunu, kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaların olmamasından dolayı gençlerin şehir merkezlerine ya da yurt dışına göç ettiğini, ülkeyi yurt bilen insanların bu topraklarda kökleşmesi için bölgesel kalkınma planına ihtiyaç olduğunu söyleyen Kürşat, şu anda gelinen noktada erken seçimin şart olduğunu ve verilen mücadelenin toplumsal bir kurtuluş mücadelesi olduğunu ifade etti..

-Öztörel

CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel de CTP’nin bölgede örgütlenme çakışmalarına dikkat çekerek, kongrelerin yapılmasıyla birlikte bölgedeki çalışmaların ve istişarelerin yoğunlaştırılacağını belirtti.

Öztörel, toplumsal olarak içinde bulunulan bu zorlu süreçlerde CTP’nin tek umut olduğunu ve daha etkin çalışmalar yapılacağını ve örgütsel yapının güçlendiğini söyledi.