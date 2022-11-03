CTP İskele’de bağımsız aday Dr. Mehmet Şenol’u destekleyecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Belediye Başkan adaylığı için bağımsız aday Dr. Mehmet Şenol’u destekleme kararı aldı. CTP Parti Meclisi’nde (PM) alınan karar bağlamında gerekli çalışmaları tamamlayan CTP Merkez Yönetim Kurulu, İskele Belediyesi’nde Bağımsız adaylığını açıklayan Dr. Mehmet Şenol’un desteklenmesi için karar aldı. İskele’de dürüstlüğü ve halkçı kimliğiyle bilinen, bir dönem Sağlık Bakanlığında Temel Sağlık Dairesi Başhekimi olarak görev yapan Dr. Mehmet Şenol, uzun yıllardır İskele Sağlık Merkezinde görev yapmaktadır. Aslen İskele, Larnakalı olan Mehmet Şenol’un, güvenilir, sevilen, gelecek vadeden bir doktor olarak tanınmaktadır. CTP, bu çerçevede İskele Belediyesi sınırları içerisindeki tüm yurttaşların hak ettiği hizmete kavuşabilmesi için bir bütün olarak bağımsız belediye başkan adayı Dr. Mehmet Şenol'un yanında olacaktır.

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03/11/2022 14:06