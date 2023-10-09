CTP: İskele’de eğitim kaosa döndü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele İlçesi, yeni eğitim yılının başında devlet okullarındaki sorunları, eksiklikleri yerinde görme, öğretmenlerin ile öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları dinlemek amacıyla okullara ziyaret başlattı. Ziyaretlere İskele milletvekili Fide Kürşat, Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, İskele milletvekili Biray Hamzaoğulları ve parti ilçe yöneticileri katıldı. Heyet, Suat Günsel İlkokulu, Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu, Bekirpaşa Lisesi, İskele Evkaf Koleji ve Ticaret Lisesi’ni ziyarette etti. CTP heyetinin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü vesilesi ile bölgede büyük özveri ile çalışan değerli öğretmenlerin gününü de kutlaması öğretmen camiasında da memnuniyetle karşılandı. Okullardaki ve eğitim sistemindeki sorunları yerinde tespit eden CTP heyeti, son dönemde Eğitim Bakanlığı tarafından bilinçli bir şekilde itibarsızlaştırılmaya çalışılan öğretmenlerin yanında olduklarını açıkladı. Öğretmenler ise, eğitimde kangrenleşmiş alt yapı sorunları, kalabalık ve yetersiz sınıflar, müdür, müdür muavini, öğretmen eksiklikleri, kapalı ve açık alan sorunları, güvenlik sorunları, temizlik, kırtasiye, teknoloji ve materyal yetersizlikleri, tam gün eğitimdeki kaos ile taşımacılık sorunları tüm ülkede olduğu gibi İskele’de fazlasıyla olduğunu ifade ettiler.

“Son durağın öğrencileri çile çekiyor”

Hükümetin sözde tam gün eğitimden bahsettiği, günde 40 dakikalık eğitim süresine denk gelen plansız çalışmanın sonucunda birçok öğrencinin adeta istif halinde otobüslerde üst üste seyahat ettiğini dile getiren öğretmenler, okulda güvenlik ve beslenme sorunu olduğu için öğlen saatinde ilkokul öğrencilerinin otobüslerle evlerine gönderildiklerini söyledi. Öğretmenler, en son ve uzaktaki köydeki öğrencinin eve inmeden aynı yolu vakit nedeniyle yine otobüsle istif halinde geri döndüklerini açıkladı ve tam gün eğitim safsatasının eziyete dönüştüğünü vurguladı.

“Türkçe bilmeyen öğrenci sayısı yüzde 50’ye ulaştı”

Öğretmenler, İskele merkezinde bulunan okullarındaki en büyük sorun Türkçe bilmeyen öğrencilerin sayısının her geçen gün artmasına da dikkat çekti, özellikle pandemi sonrasında kontrolsüz ve plansız bir yabancı nüfus akışı olduğunu belirtti. Bununla birlikte sınıflarda Türkçe bilmeyen çocuk sayısının oranı ortalama yüzde 50 olduğunu dile getiren öğretmenler, bazı sınıflarda bu oranın 14 öğrenci Türkçe bilmeyen; 9 Türkçe bilen öğrenci sayısına ulaştığını ifade etti.

Öğretmenler olarak her iki gruba da ders vermeye zorlandıklarını ve yoğun bir stres içinde mesleklerini sürdürmeye çalıştıklarını belirten eğitimciler, “Bu sorun sadece öğrencilerin eğitimine yansımamakta, öğrenciler arasında da gruplaşmalar yaşanmakta ve kaynaşma mümkün olmamaktadır. Bu da pedagojik olarak sıkıntı yaratmakta ve özveri ile çalışan eğitimcilerimizi rahatsız etmektedir. Bölgede öğrenciler arasında ciddi anlamda sosyo-ekonomik dengesizlikler söz konusu. Kültürel anlamda da kaynaşma ve uyum sorunları her geçen gün artıyor” sözlerini kullandı.

“Sorunlara duyarsız bakanlık ve sözde hükümet var”

Bölgede artan nüfus ve eğitimde yaşanan bu yakıcı sorunlara duyarsız bir Eğitim Bakanlığı ve sözde Hükümet olduğundan dert yanan öğretmenler, hem bu sorunlarla yüz yüze bırakıldıklarını, hem de bir süredir bilinçli bir şekilde toplum nezdinde itibarsızlaştırılmaya çalışıldıklarını aktardı. CTP heyetinin ziyaretlerinde, bir taraftan öğretmen ve öğrencilerin sıkıntılarını dinledi, diğer taraftan da CTP'nin hem güncel sorunların çözümüyle ilgili hem de eğitim kalitesini artırmak için uygulayacağı politikalar anlatıldı ve tartışıldı. CTP'nin eğitim politikalarını memnuniyetle karşılayan öğretmenler, özellikle de okullardaki alt yapı eksiklikleri ve okul binalarındaki yetersizlikler ile ilgili görüşlerini de aktardılar.