CTP Kadın Örgütü, cuma günü “Bakımı Etik ve Hak Olarak Yeniden Düşünmek” başlıklı konferans düzenleyecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, cuma günü Dome Otel’de “Bakımı Etik ve Hak Olarak Yeniden Düşünmek” başlıklı konferans düzenleyecek.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, saat 19.00’da başlayacak konferansta, devletlerin bakım hizmetlerine ayırdığı bütçelerdeki kesintiler, sağlık hizmetlerinin piyasalaşması ve kırılgan grupların ihtiyaç duyduğu bakım hizmetlerinin özelleştirilmesi gibi politikalarla derinleşen “Bakım Krizi”nin sosyal politikalar üzerindeki etkilerinin tartışılacağı belirtildi.

“Küresel kapitalizmin yalnızca ekonomik büyümeyi ön planda tutmasının, doğayı tahrip ederken hasta, yaşlı, çocuk ve engelli bakımı gibi hizmetlerin ‘kişisel’ bir sorun olarak görülmesine yol açtığı” ifade edilen açıklamada, “Devletin bakım alanından çekilmesiyle büyüyen bu sosyal sorunlar, Kıbrıslı Türkler için önemli bir gündem maddesi haline geldi” denildi.

CTP Kadın Örgütü’nün, toplumda farkındalık yaratmak ve devlete sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla, Prof. Dr. Yakın Ertürk’ün konuşmacı olacağı konferansta konuyu çeşitli boyutlarıyla ele alacağı belirtilen açıklamada, konferansa tüm halkın davetli olduğu bildirildi.

Prof. Dr. Yakın Ertürk’ün, Cornell Üniversitesi’nde kalkınma sosyolojisi alanında doktora yaptığı ifade edilen açıklamada, Ertürk’ün, Riyad Üniversitesi, ODTÜ Sosyoloji Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi’nde akademik görevlerde bulunduğu, Rutgers Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak çalıştığı kaydedildi.

Kırsal kalkınma alanında çeşitli uluslararası kuruluşlara danışmanlık yapan Ertürk’ün, Birleşmiş Milletler (BM) Araştırma ve Eğitim Kurumu INSTRAW’un başkanlığını yaptığı belirtilen açıklamada, Ertürk’ün ayrıca, 1999-2001 yılları arasında BM Kadının İlerlemesi Bölümü (DAW) başkanlığını, 2003-2009 yılları arasında ise BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörlüğü görevini yürüttüğü ifade edildi.

Yakın Ertürk’ün, Avrupa İşkencenin Önlenme Komitesi üyeliği ve Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu üyeliği gibi görevlerde de bulunarak, uluslararası düzeyde önemli sorumluluklar üstlendiği kaydedildi.