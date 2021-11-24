CTP Kadın Örgütü: Gerekenleri yerine getirmemek ikiyüzlülük

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, BM Genel Kurulu’nun 1999’da kadınlara yönelik şiddete karşı duruş ve dayanışmanın yıldönümü olan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü’nün, ilerici kadın hareketleri sayesinde cinsel-ev-erkek şiddetinin her türlüsüne karşı farkındalığın arttığı, mücadelenin yükseltildiğini belirtti.

CTP Kadın Örgütü tarafından yayınlanan mesajda, dünyanın her yerinde olduğu gibi KKTC’de de kadınların kadın olmalarından ötürü şiddete ve ayrımcılığa maruz kaldığı kaydedildi.

Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi), bütün dünyada toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Sözleşmenin, feminist örgütlerin mücadelesi sonucu Cumhuriyet Meclisi’nde 2011’de onaylandığı hatırlatılarak, sözleşmeyi onaylayan ülkelerin kadın ve kız çocuklarının, şiddete maruz kalmaksızın yaşam hakkını sağlamak, onları şiddetin her türlüsünden korumak için gerekli hukuki, idari, hizmet ve destek önlemlerini almakla ve şiddet uygulayanlara karşı caydırıcı yaptırımlar tasarlamakla yükümlü olduğu anımsatıldı.

“GEREKENLERİ YERİNE GETİRMEMEK İKİYÜZLÜLÜK”

Uluslararası sözleşmeleri onaylamak, buna karşın gereklerini yerine getirmemenin, en hafif tabirle “ikiyüzlülük” olduğu kaydedilen mesajda, sosyoekonomik düzeyi, eğitimi ne olursa olsun ülkenin herhangi bir yerinde şiddete maruz kalan her bir kadın ve kız çocuğunun, güçlü kurumların hizmetleriyle korunması, savunulması, desteklenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Mesajda şunlara da yer verildi:

“Şiddeti önlemenin en önemli yolu, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaymak, güçlendirmek, ana akımlaştırmaktır. CTP’nin meclisteki yorulmaz mücadeleleri sonucunda yasallaşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası’nın, tüm birim ve hizmetleri ile birlikte faaliyete geçmesinin, ilgili bakanlıklarda cinsiyet odak noktalarının görevlendirilmesinin, polis ve hastanelerde şiddete müdahale birimlerinin, Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezleri’nin ve elbette sığınma evlerinin kurulmasının önemi ve gereği büyüktür.

Kadına yönelik şiddet ancak toplumsal cinsiyet eşitliği ile önlenebilir. Kadına yönelik şiddetin cinsiyetler arası eşitsizliğin sonucu olduğunun görülmediği hallerde polis, devlet kurumları ve medya eli ile şiddet normalleştirilmektedir. Ülkedeki tüm ilgili kurumlarda, okullarda, poliste, sosyal hizmetlerde, yerel yönetimlerde, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmelidir. Ekonomik ve psikolojik şiddet de dahil şiddetin her türü tanınmalı, tanımlanmalı, kadın ve kız çocukları şiddetten korunmalı; şiddete maruz kalanlar ise desteklenmelidir.

Bu bağlamda, özellikle kadınları orantısız olarak etkileyen ve şiddetin birçok türüne kapı açan insan ticareti ile de mücadelenin gerekliliği açıktır. CTP, Ceza Yasası kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılmasında öncü olduğu gibi, yasal çerçevenin uygulanması ve insan ticaretinin önlenmesi yönündeki denetimlerin de takipçisi olmaya devam edecektir.

Kadın hakları insan haklarıdır. CTP Kadın Örgütü olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Kadınların, güçlü ve donanımlı hissettiği, nitelikli destek ve hizmete erişebildiği, bunların cesur bir siyasi irade ile korunduğu bir yaşam için çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek isteriz.”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, ilköğretim aldığı Şehit Ertuğrul İlkokulu’nu ziyaret etti.

Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğine katılan Başbakan Faiz Sucuoğlu’na Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu eşlik etti.

Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda eğitim veren emekli öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte, Başbakan Sucuoğlu, emekli öğretmenler ile şu an okulda hizmet veren öğretmenlere birer çiçek takdim etti.

İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Şehit Ertuğrul İlkokulu Müdüresi Selda Ersoy konuşma yaptı.

Sucuoğlu: O günlerden bugünlere geldik

Başbakan Faiz Sucuoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Rahmetli babasının öğretmen olduğunu, eşi ile kızının da şu an öğretmenlik görevi yürüttüğünü anlatan Başbakan, “Bir öğretmen ailenin içerisinde yetişmiş ve bir öğretmen aile içerisinde yaşamaya devam ediyorum, dolayısıyla öğretmenliğin ne kadar önemli ve değerli bir yaşam şekli olduğunu en iyi bilenlerden birisiyim” diye konuştu.

Başbakan Sucuoğlu, ilkokul eğitimini Kumsal İlkokulu’nda aldığını, o dönemlerde okulda kısıtlı imkanlara sahip olduklarını anlatarak, “O dönem okullar arası basketbol maçları var. Kumsal İlkokulu, eski bir kibrit fabrikası, odalar bölünmüş vaziyette, basket oynayacağız ama basket atacağımız pota yok. İki sandalyeyi ters döndürdük ve topu onun içine atarak ilk defa basketbol oynadık…” diyerek bir anısını paylaştı.

Başbakan Sucuoğlu, “O günlerden bugünlere geldik… Tabii ki bu dönemde de eksikler çok ve ihtiyaçlar çok ama o dönemleri yaşayan birisi olarak büyük gelişmeler kat etiğimizi görüyorum” diye konuştu.

“Öğretmenliğin fedakarlık gerektirdiğini ve bir yaşam şekli olduğunu” belirten Başbakan Sucuoğlu, öğretmenlere gösterdikleri fedakarlıktan ve verdikleri büyük hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Amcaoğlu: Üzerimize düşeni yapacağız

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, öğretmenlerin bireylerin yetişmesinde “çok büyük emekleri” olduğuna işaret ederek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlarken, hayatta olmayan öğretmenleri de rahmetle andı.

Amcaoğlu, “Eğitim Bakanlığı görevine geldikten sonra öğretmenliğin ve eğitimin çok da kolay bir şey olmadığına bir kez daha gördüğünü” ifade ederek, “Çocukların yetiştirilmesinde Bakanlık olarak üzerlerimize düşen gerek altyapı gerek materyal gerekse eğitim programı gibi görevleri hassasiyetle yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Ersoy: Öğretmenlik mesleği bir kamu görevi değildir

Okul Müdüresi Selda Ersoy ise, etkinlikte yaptığı kısa konuşmada, “1964’lü yıllarda Kumsal İlkokulu’nda yakılan eğitim meşalesini bugün Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda taşımanın ve bundan sonra gelecek yeni arkadaşlarımıza bu meşaleyi teslim edebilmenin mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

“Dün olduğu gibi bugün de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diyen Ersoy, öğretmenlik mesleği bir kamu görevi değildir, bir gönül işidir. Görevini gönülden yapan öğretmen öğrencisinin kalbine ulaşır ve çok derin bir bağ kurar. Bu bağ öğle bir bağdır ki yıllar geçse de bu bağ kopmaz, tıpkı Başbakanımız Sayın Faiz Sucuoğlu’nun Kumsal İlkokulu mezunu olup burada olduğu gibi…” şeklinde konuştu.

Bu habere tepkiniz:



24/11/2021 15:31